圖輯／漢光八里地下「步戰聯合陣地」 交叉火網壓制敵軍登陸
漢光39號演習實兵演練今（25）日進入第二天，新北八里海灘的守備部隊延續去年在八里一帶構築的壕溝地堡演練，實施戰場經營及戰力防護演練，官兵依防禦計畫執行阻絕設置，同時嚴防來自空中的威脅，為接下來的反登陸作戰強化戰力保存，並做最好的整備。
記者呂炯昌／台北報導
陸軍53工兵群官兵上午於八里海灘進行各項阻絕設施的架設，從水際、灘際至岸際依序分別有消波塊、角鋼、鋼刺蝟、防戰車壕、沙堤等，同時運用廢棄車輛、貨櫃及預注混凝土、蛇腹型鐵絲網等，依打擊及守備部隊的兵火力需求進行配置，以達我軍火力發揚，並遲滯敵軍的登陸行動。
關渡地區指揮部河防兵力也實施戰力防護與整備，官兵們在接獲命令後，依兵火力配置，搬運彈藥等後勤補給進入戰壕，測試有、無線電，並對外實施警戒；20機砲組官兵也迅速進入陣地，撤離偽裝網並對空實施警戒搜索，防止敵空中兵力對我造成的威脅。
由於台北港與淡水河口鄰近北部政經中心，若遭共軍攻陷恐成為行政下卸之處，敵軍可在碼頭直接卸下人員與貨物，近年軍方演練都協同警消、民防將台北港、淡水河口、八里海灘，最遠至桃園國際機場、海湖一帶視為一體並加以驗證。明日上午陸軍第三作戰區將在桃園國際機場反空（機）降作戰演練，將是漢光演習首度在桃機舉行。