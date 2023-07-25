漢光演習屢傳重大意外！戰機墜毀、傘兵墜地　39年釀14名軍官殉職

圖輯／漢光八里地下「步戰聯合陣地」　 交叉火網壓制敵軍登陸

▲關指部官兵進入戰壕對外警戒。（圖／軍聞社）
▲關指部官兵進入戰壕對外警戒。（圖／軍聞社）

記者呂炯昌／台北報導

漢光39號演習實兵演練今（25）日進入第二天，新北八里海灘的守備部隊延續去年在八里一帶構築的壕溝地堡演練，實施戰場經營及戰力防護演練，官兵依防禦計畫執行阻絕設置，同時嚴防來自空中的威脅，為接下來的反登陸作戰強化戰力保存，並做最好的整備。

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陸軍53工兵群官兵上午於八里海灘進行各項阻絕設施的架設，從水際、灘際至岸際依序分別有消波塊、角鋼、鋼刺蝟、防戰車壕、沙堤等，同時運用廢棄車輛、貨櫃及預注混凝土、蛇腹型鐵絲網等，依打擊及守備部隊的兵火力需求進行配置，以達我軍火力發揚，並遲滯敵軍的登陸行動。

關渡地區指揮部河防兵力也實施戰力防護與整備，官兵們在接獲命令後，依兵火力配置，搬運彈藥等後勤補給進入戰壕，測試有、無線電，並對外實施警戒；20機砲組官兵也迅速進入陣地，撤離偽裝網並對空實施警戒搜索，防止敵空中兵力對我造成的威脅。

由於台北港與淡水河口鄰近北部政經中心，若遭共軍攻陷恐成為行政下卸之處，敵軍可在碼頭直接卸下人員與貨物，近年軍方演練都協同警消、民防將台北港、淡水河口、八里海灘，最遠至桃園國際機場、海湖一帶視為一體並加以驗證。明日上午陸軍第三作戰區將在桃園國際機場反空（機）降作戰演練，將是漢光演習首度在桃機舉行。

▲關指部官兵進入戰壕對外警戒。（圖／軍聞社）
▲關指部官兵進入戰壕對外警戒。（圖／軍聞社）
▲工兵群以挖土機和裝土機通力合作堆置消波塊。（圖／軍聞社）
▲工兵群以挖土機和裝土機通力合作堆置消波塊。（圖／軍聞社）
▲20機砲組對空警戒。(圖／軍聞社提供)
▲20機砲組對空警戒。(圖／軍聞社提供)
▲工兵群以挖土機和裝土機通力合作堆置消波塊。（圖／軍聞社）
▲工兵群以挖土機和裝土機通力合作堆置消波塊。（圖／軍聞社）
▲官兵設置蛇腹型鐵絲網。（ＷＪ６//軍聞社）
▲官兵設置蛇腹型鐵絲網。（ＷＪ６ / /軍聞社）

圖輯／漢光演習反特攻作戰　海巡、警、陸戰隊保衛天然氣關鍵設施

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