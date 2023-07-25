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秦剛遭免職！火速晉升後在混亂中下台　外媒聚焦其與習近平的關係

▲中國前外交部長秦剛，經過近一個月的消失，今（25）日在中國十四屆全國人大常委會第四次會議上，正式遭到免職，外交部長職位由回鍋的王毅擔任。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
▲中國前外交部長秦剛，經過近一個月的消失，今（25）日在中國十四屆全國人大常委會第四次會議上，正式遭到免職，外交部長職位由回鍋的王毅擔任。資料照。（圖／美聯社／達志影像）

記者倪浩軒/綜合報導

中國前外交部長秦剛，經過近一個月的消失，今（25）日在中國十四屆全國人大常委會第四次會議上，正式遭到免職，外交部長職位由回鍋的王毅擔任。新聞稿中沒有說明秦剛被免職的原因，也未提及官方最初解釋秦剛失蹤的健康因素。秦剛上任僅7個月就遭到免職，晉升迅速、曾被認為是中國外交圈的明日之星，最終卻在一片混亂中狼狽退場，讓外界圍繞他的種種猜測仍然無法平息。

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根據新加坡媒體《CNA》報導，57歲的秦剛廣泛被視作是中國國家主席習近平的人馬，外界咸認為秦剛能迅速升職出任外交部長，成為中國最年輕的外交部長之一，是因為他和習近平的密切關係。

秦剛作為外交部發言人時，積極強悍的風格是「戰狼」外交官的代表人物之一，但出任中國駐美大使後，秦剛身段有所放軟，稱中美之間有巨大的潛力，並投稿美國月刊稱中美關係並非零和遊戲，不是一方贏、另一方就得輸。

然而，在秦剛擔任駐美大使，乃至於後來出任外交部長的期間，中美關係並沒有改善，秦剛擔任外交部長期間，對於台海議題還有烏俄戰爭等重要問題上，與前任外交部長王毅也沒有太大的分歧。秦剛神秘失蹤後被免職，且中國官方仍然對理由守口如瓶，也讓人們更加深了對北京決策透明度與正確性的懷疑。

根據《曼谷郵報》報導，美國智庫大西洋理事會（Atlantic Council）的研究員宋文迪表示，中國決定讓秦剛免職，可能是為了避免王毅在沒有適當頭銜的情況下，連續出席重要外長級會議的尷尬。

根據《美國之音》報導，中國宣布25日要舉行人大常委會議時，許多觀察家就已經嗅出要處置秦剛的氛圍，這次人大常委會議僅進行一天，很像是一次與秦剛有關的緊急會議。而最終，人大常委會議的宣布也證實了外界的推測無誤。

而《CNN》報導指出，秦剛失蹤近月已經對中國的外交工作帶來麻煩，畢竟現在正處於外交的關鍵時期，疫情過後全球往來熱絡，北京也試圖修復與多個國家之間的關係。

《CNN》報導強調，秦剛下台後，他與習近平之間的密切關係會如何發展，讓外界倍感興趣。秦剛身上存在的任何問題，都會對當初大力提拔他的習近平帶來不好的影響，在習近平於中共20大建立新的權力結構後，秦剛被拔官是否成為北京政局不穩定的跡象，值得觀察。

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