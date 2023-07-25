柬國大選爭議中落幕　反要外界尊重人民自決

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柬埔寨外宣媒體Fresh News指出，目前非正式結果顯示，柬埔寨人民黨將贏得120個議席、親執政陣營的保皇黨「柬埔寨民族聯合陣線」（Funcinpec）有望拿下5席。
柬埔寨在大選之前修法，使得這次沒有投票的人，未來將不准參與競選公職。由於許多柬埔寨反對派人士流亡海外，且柬國也沒有海外投票的機制，這次修法為「洪森政權世襲」打造條件，引來外界批評。
不過柬埔寨外交部宣稱，這次柬埔寨全國大選投票率超過84.58%，「清楚表明柬埔寨民主的活力，反映公民對選舉進程的信任」。柬國並強調，柬埔寨的主權自決權應受所有外部行為者的尊重。
柬埔寨人民黨取得大勝之後，中共中央總書記習近平今天向洪森致賀電。中國官媒新華社報導，習近平表示，中方將一如既往支援柬埔寨走「符合本國國情的發展道路」。
習近平還說，中國和柬埔寨是命運共同體。中國共產黨高度重視與柬埔寨人民黨的友好合作，習近平願與洪森一起加強對雙邊關係的政治引領，深化黨際和其他各領域交流合作。
美國則抨擊柬國這次大選，美國國務院發言人米勒（Matthew Miller）聲明指出，柬埔寨人民黨幾無對手，這場選舉「既不自由也不公平」，美國政府「已採取行動，對損害民主的個人實施簽證限制，並暫停特定外國援助計畫」。
洪森的兒子洪馬內（Hun Manet）這次投身參選金邊市國會議席，被外界認為是在為出任總理一職做準備。洪森21日在選前接受鳳凰衛視訪問時指出，說不定再過3、4周洪馬內就有可能成為總理。（編輯：韋樞）1120725