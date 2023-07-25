烏克蘭稱對抗俄軍獲進展　控俄羅斯無人機攻擊基輔

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烏軍反攻的速度比普遍預期要慢，但烏克蘭表示，正努力在其部隊面對布滿地雷的俄國防線時，將傷亡降到最低。
烏克蘭武裝部隊參謀總部發言人柯瓦勒夫（Andriy Kovaliov）表示，烏軍已向東南部村莊斯塔羅馬約斯克前進（Staromayorske）。這個村莊靠近烏國上個月在頓內茨克（Donetsk）地區奪回的定居點。
柯瓦勒夫指出，烏軍正在加強已占領的陣地，而俄軍正在進行頑強抵抗。
柯瓦勒夫表示，烏軍已將俄軍從安德里伊夫卡村（Andriivka）附近的陣地逐出。這個村莊位在俄軍於5月奪取的巴赫姆特西南方，巴赫姆特已幾乎被摧毀。
路透社無法證實戰況發展。
烏克蘭也指出，俄國今天稍早對基輔及部分烏國中部和北部地區發動了新一波無人機攻擊，目前尚沒有造成破壞或人員傷亡的通報。
烏克蘭南部則沒有新的攻擊通報。自從俄國於17日退出可讓烏國穀物經黑海安全輸出的「黑海穀物協議」後，烏南幾乎每晚都受到襲擊。
基輔市軍政機關負責人波普科（Sergiy Popko）表示，俄國使用伊朗製的見證者（Shahed）無人機，對基輔進行了本月第6次襲擊，但全部都已被擊落。
基輔州的空襲警報持續了3個半小時以上。基輔州軍事行政長官克拉弗成柯（Ruslan Kravchenko）表示，雖然掉落的碎片在田野引發了火災，目前沒有收到關於損害或傷亡的通報。
烏克蘭空軍發言人伊納特（Yuriy Ihnat）表示，防空部隊在烏國北部的3個地區行動。
伊納特告訴烏克蘭電視台，已偵測到約10架無人機，目前正在釐清相關訊息。他還說道，多達5架無人機被摧毀。（譯者：王嘉語/核稿：陳正健）1120725