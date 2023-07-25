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中國稀土禁令吹響報復號角？外媒憂「更強硬國家機構」主導制裁

▲中國商務部宣布 8 月起限制鎵與鍺這兩款關鍵金屬物料出口，引發外界對於中國可能限制其他原物料如稀土的出口擔憂。（圖／美聯社／達志影像）
▲中國商務部宣布 8 月起限制鎵與鍺這兩款關鍵金屬物料出口，引發外界對於中國可能限制其他原物料如稀土的出口擔憂。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心楊智傑／綜合報導

美中科技戰持續升溫，拜登政府去年10月更是宣布了對於高科技產業敏感技術與零件的出口管制，而中國則宣佈自8月1日起限制關鍵礦物鎵及鍺的出口。英媒《經濟學人》分析認為，這個行為證明了中國在不斷升級的科技戰中開始反擊，也象徵中共高層不再擔心對美國經濟戰的報復。

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《經濟學人》（The Economist）指出，受限於美國對中制裁程度升級，西方晶片公司難以向中國客戶出售先進半導體及製造設備，晶片鎖喉的難受程度逼迫中國新任駐美國大使謝鋒做出「中國在不斷升級的科技戰中不能保持沉默」的宣告，更從建立起「不可靠實體清單」懲罰損害中國利益的公司等回應，一步步升級至宣布鎵與鍺出口禁令。

報導提到，美國有意遏制中國科技發展野心，而中國則以一連串的《出口管制法》、《反外國制裁法》、《對外關係法》以及《反間諜法》奠定法律基礎，並藉此推動諸多反制措施，例如將對台軍售的美國軍火製造商洛克希德馬丁公司（Lockheed Martin）、雷神公司（Raytheon）列入不可靠實體名單限制投資與貿易，亦或是以未通過網路安全審查為由，限制美國晶片製造商美光科技 （Micron）的晶片用於中國關鍵基礎建設。

針對中國限制稀土出口的禁令，分析則認為中國政府必須謹慎行事。報導引述荷蘭ING銀行大宗商品策略師曼泰（Ewa Manthey）說法，稱長遠來看這項徹底的出口禁令將促使西方國家發展自己的生產能力並尋求替代品，而針對在中國擁有大量業務的外企，將其列入「不可靠實體」更會危及數千個中國就業機會；中國遊說團體「中國國際礦業協會」（Global Mining Association of China）主席戴碧特（Peter Arkell）也稱，中國會重新進口許多在國外生產的稀土成品，因此關鍵礦物的出口禁令可能會反過來影響中國企業。

另一個值得關注的方向是，目前上述法律的實施以及禁令的主導，仍交由相對務實的中國商務部及外交部處理。分析認為，外企更擔心的是未來將會有一個更強硬的機構取代他們，若美中科技戰進一步升級，那麼屆時主導相關對應制裁的可能就會是由中共總書記習近平擔任主席的「中央國家安全委員會」，新加坡管理大學（Singapore Management University）法學教授高樹超認為，屆時兩國在貿易、科技等領域的衝突後果恐怕讓人難以想像。

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