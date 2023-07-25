劉雨柔曝家中軍事化教育！身體不舒服「頭卻被長輩一掌拍到桌上」

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某次全家到餐廳用餐，讓劉雨柔印象非常深刻，在吃飯前，她身體非常不舒服，就開始在位置上呻吟，此時家中長輩嚴肅警告她「好了，沒有聲音」，但她實在太不舒服，依然持續呻吟聲，「但以往在我們家大哭大鬧，都只有被毒打的份，殊不知下一秒，不知哪來的如來神掌，一掌把我的頭打到桌上，『ㄆㄧㄤ』的一聲，好委屈，心裡真的好委屈，好想嚎啕大哭，但是我還是逼著自己把眼淚和聲音收起來」。
劉雨柔表示，家裡的大人覺得小孩在外面製造聲音很丟臉，「可能是擔心異樣的眼光，覺得小孩沒家教，也不喜歡在外面，影響到任何不認識的人，畢竟當時的年代風氣，哪個家長能接受啊？事後他們會告訴我，有什麼不舒服，用嘴巴講，在公共場所製造噪音，並不會解決我的問題，只會讓所有人都覺得我是一個不乖的小孩」。
也因為在這樣的環境下長大，讓劉雨柔從小就調侃自己的家庭是「軍事化教育」，「有誰可以碰到自己的父母親，同時扮黑臉的」，不過長大後，她反而相當感謝父母的教育，「要不是他們在我小時候，給我這樣子的教育，可能現在很多的觀念，就會是偏差的」，文末，她也反問網友們，「你的小時候，也跟我一樣嗎？該不會有人碰到比我更嚴格的吧？我要聽」，還笑稱：「未來我當黑臉的機率應該高達200％！」