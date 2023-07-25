台版《絕世網紅》！亞歷媽被爆霸凌扯閨密　「網紅大亂鬥」懶人包

劉雨柔曝家中軍事化教育！身體不舒服「頭卻被長輩一掌拍到桌上」

▲劉雨柔表示家裡的教育很嚴格，讓她從小就調侃自己的家庭是「軍事化教育」。（圖／劉雨柔IG）
▲劉雨柔表示家裡的教育很嚴格，讓她從小就調侃自己的家庭是「軍事化教育」。（圖／劉雨柔IG）

記者郭佩蓉/綜合報導

藝人劉雨柔今（25）日在臉書分享自己的童年回憶，表示家裡的教育很嚴格，讓她從小就調侃自己的家庭是「軍事化教育」，她依然記得某次因為身體不舒服，在餐廳發出呻吟聲，豈料卻被長輩一掌拍到桌子上，「好委屈，心裡真的好委屈，好想嚎啕大哭」，但現在的她卻很感激父母當時的教育，「你的小時候，也跟我一樣嗎？該不會有人碰到比我更嚴格的吧？」

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲劉雨柔認愛T1球星胡凱翔。（圖 / 劉雨柔IG）
▲劉雨柔表示爸媽在她小的時候都是扮「黑臉」。（圖 / 劉雨柔IG）
劉雨柔在臉書發出一張童年照，表示爸媽在她小的時候都是扮「黑臉」，「那個年代沒有手機、沒有平板，每每要出門，爸媽是不允許我們攜帶玩具的，到了吃飯時間，只能做一件事情，那就是『吃飯』」，如果在用餐過程中不專心，像是偷看電視、愛吃不吃的、挑食等，碗就會被收走，「糟一點，碗是被打飛，總之結論都是一樣的，就是不准吃飯了！肚子餓到下一餐，自然會乖乖的把飯吃完」。

▲劉雨柔在臉書發出一張童年照，回想起小時候家中的軍事化教育。（圖／翻攝自劉雨柔臉書）
▲劉雨柔在臉書發出一張童年照，回想起小時候家中的軍事化教育。（圖／翻攝自劉雨柔臉書）
某次全家到餐廳用餐，讓劉雨柔印象非常深刻，在吃飯前，她身體非常不舒服，就開始在位置上呻吟，此時家中長輩嚴肅警告她「好了，沒有聲音」，但她實在太不舒服，依然持續呻吟聲，「但以往在我們家大哭大鬧，都只有被毒打的份，殊不知下一秒，不知哪來的如來神掌，一掌把我的頭打到桌上，『ㄆㄧㄤ』的一聲，好委屈，心裡真的好委屈，好想嚎啕大哭，但是我還是逼著自己把眼淚和聲音收起來」。

劉雨柔表示，家裡的大人覺得小孩在外面製造聲音很丟臉，「可能是擔心異樣的眼光，覺得小孩沒家教，也不喜歡在外面，影響到任何不認識的人，畢竟當時的年代風氣，哪個家長能接受啊？事後他們會告訴我，有什麼不舒服，用嘴巴講，在公共場所製造噪音，並不會解決我的問題，只會讓所有人都覺得我是一個不乖的小孩」。

也因為在這樣的環境下長大，讓劉雨柔從小就調侃自己的家庭是「軍事化教育」，「有誰可以碰到自己的父母親，同時扮黑臉的」，不過長大後，她反而相當感謝父母的教育，「要不是他們在我小時候，給我這樣子的教育，可能現在很多的觀念，就會是偏差的」，文末，她也反問網友們，「你的小時候，也跟我一樣嗎？該不會有人碰到比我更嚴格的吧？我要聽」，還笑稱：「未來我當黑臉的機率應該高達200％！」

劉雨柔公開認愛！大方放閃T1球星胡凱翔　曬合照甜喊：寵妻魔人

班傑鬆口情斷劉雨柔「真正原因」！分手後一度陷絕望：找不到愛情

劉雨柔傳搭上小4歲球星胡凱翔　大方曬甜照喊話疑「宣示主權」

遭誤指是惡鄰居「放任貓亂叫」　劉雨柔火大開嗆：有礙到你？

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀