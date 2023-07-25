不顧人權團體反對！新加坡本週處決2毒販 20年來首位女囚受絞刑
新加坡人權組織「轉型正義團體」（Transformative Justice Collective,TJC）表示，新加坡本週將處決兩位毒販，其中包括一位45歲的女毒販，她將成為新加坡20年來首位被送上絞刑架的女性死刑犯。雖然人權團體多次呼籲新加坡廢除死刑，但新加坡仍認為死刑是一種有效的犯罪威懾，且新加坡擁有最嚴格的毒品法律，販運15公克的海洛因就有可能被處死刑。
記者倪浩軒/綜合報導
根據《南華早報》報導，人權團體TJC披露，將被處決的兩位毒販分別是一位56歲的男子以及一位46歲的女子，兩位都是新加坡人，家屬已經收到處決通知。不過，監獄官員尚未證實是否本週就會執行兩人的死刑。新冠疫情期間新加坡曾暫停執行死刑兩年，如今已經恢復，重新恢復處決以來，已有13人被送上絞刑台。
人權團體紛紛發聲，要求新加坡政府停止執行死刑。國際特赦組織的專家表示，新加坡的毒品法規嚴苛，但沒有任何證據能夠表明，執行死刑對於打擊毒品的販運能夠取到威懾作用。國際特赦組織批評新加坡，當世界各國廢除死刑，並從其他層面進行反毒的改革時，新加坡卻繼續以毒之名執行死刑，這是不合理的。
根據《衛報》報導，目前世界僅有中國、沙烏地阿拉伯、越南、伊朗、新加坡等國家，曾在去年到今年間執行毒品相關犯罪的死刑。致力於廢死的新加坡記者韓（Kirsten Han）表示，死囚大多數來自邊緣化和弱勢群體，是社會上最脆弱的一群人，被政府視為可有可無，「這不是新加坡人應該感到自豪的事情」。