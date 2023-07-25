金融時報：台灣即便避免戰爭　仍會遭中國軍事施壓

出任外長半年去職　專家：秦剛下台損習近平威信

▲擔任外交部長僅半年餘的中國國務委員兼外長秦剛「消失」一個月後，今天被免去外長職務。資料照片。（圖／美聯社／達志影像）
▲擔任外交部長僅半年餘的中國國務委員兼外長秦剛「消失」一個月後，今天被免去外長職務。資料照片。（圖／美聯社／達志影像）

中央社

（中央社記者周慧盈北京25日電）擔任外交部長僅半年餘的中國國務委員兼外長秦剛「消失」一個月後，今天被免去外長職務。專家鄧聿文說，外界視秦剛為國家主席習近平重用之人，他的匆忙去職雖有損習近平威信，但影響僅止於此。

我是廣告 請繼續往下閱讀
新華社報導，14屆全國人大常委會第4次會議經表決，決定免去秦剛兼任的外交部長職務，任命王毅為外長。王毅現任中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任，現再兼任外交部長一職。

57歲的秦剛被免職前為中共第20屆中央委員，國務委員、國務院黨組成員，外交部長。被免去外長職務後仍為國務委員。

對此，現居美國的中國問題專家鄧聿文晚間接受中央社電話採訪時表示，國務委員屬國家領導人，任免應由全國人大，而不是人大常委會職責中之事。

至於外界預測前任外長、年屆70的王毅「回鍋」擔任舊職可能只是短暫過渡一事，鄧聿文認為，外長職務不會頻繁更動，而秦剛上任半年餘就被免職，因此王毅這次兼任外長持續的時間應該會至少一年以上。

秦剛任職中國外交系統30餘年，曾於2005及2011年二度擔任發言人，並曾三度派駐倫敦，擔任參贊、公使等職務；2015至2017年出任禮賓司長；2017至2018年任部長助理，並繼續兼任禮賓司長；2018年升任外交部副部長。

2021年7月，秦剛出任中共建政後第11任駐美大使；2022年10月在中共20大當選中央委員；同年12月經13屆中國全國人大常委會第38次會議任命為外長，今年1月初奉調回國，成為中共建政後第12任中國外長；今年3月晉升副國級的國務委員，成為當前最年輕的黨和國家領導人。

王毅之前擔任外長5年才晉升國務委員，秦剛卻在接任外長不久，在3個月內連升兩級，晉升速度在中共政壇罕見，外界認為這與習近平對他特殊的信任和賞識有關。

鄧聿文說，正因為如此，秦剛目前在原因未明下去職，必定有損習近平的領導威信。但習近平當前大權在握，秦剛去職的影響也僅如此而已。

這位專家並表示，預計中國當局近日內將公布秦剛去職原因，若未公布，只會引起更多猜測。

秦剛自6月25日之後就未公開露面，中國外交部先前一直以健康因素來面對外界有關秦剛「消失」的疑惑，隨後又稱「沒有可提供的信息」；中國駐美大使謝鋒日前出席活動被問及此事則回應「讓我們等等看看」（Let’s wait and see）。

官方的語焉不詳引起外界議論紛紛，包括內部權力鬥爭、外交路線看法歧異，再到婚外情傳聞等。

秦剛擔任外交部發言人時以風格尖銳受到國際媒體的注意，外電曾報導，「竄訪」一詞正是秦剛2005年回應媒體時所提出，用來形容達賴喇嘛訪問歐洲。（編輯：邱國強）1120725

秦剛遭免職！火速晉升後在混亂中下台　外媒聚焦其與習近平的關係

快訊／秦剛確定被免去外交部長職務！王毅重新出任外交部長

秦剛不見人影！英國外交大臣推遲訪中行　消失的他在中國官場上演

秦剛失蹤與「前輩」王毅權鬥有關？中外交部網站外媒提問全被封殺

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀