出任外長半年去職　專家：秦剛下台損習近平威信

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57歲的秦剛被免職前為中共第20屆中央委員，國務委員、國務院黨組成員，外交部長。被免去外長職務後仍為國務委員。
對此，現居美國的中國問題專家鄧聿文晚間接受中央社電話採訪時表示，國務委員屬國家領導人，任免應由全國人大，而不是人大常委會職責中之事。
至於外界預測前任外長、年屆70的王毅「回鍋」擔任舊職可能只是短暫過渡一事，鄧聿文認為，外長職務不會頻繁更動，而秦剛上任半年餘就被免職，因此王毅這次兼任外長持續的時間應該會至少一年以上。
秦剛任職中國外交系統30餘年，曾於2005及2011年二度擔任發言人，並曾三度派駐倫敦，擔任參贊、公使等職務；2015至2017年出任禮賓司長；2017至2018年任部長助理，並繼續兼任禮賓司長；2018年升任外交部副部長。
2021年7月，秦剛出任中共建政後第11任駐美大使；2022年10月在中共20大當選中央委員；同年12月經13屆中國全國人大常委會第38次會議任命為外長，今年1月初奉調回國，成為中共建政後第12任中國外長；今年3月晉升副國級的國務委員，成為當前最年輕的黨和國家領導人。
王毅之前擔任外長5年才晉升國務委員，秦剛卻在接任外長不久，在3個月內連升兩級，晉升速度在中共政壇罕見，外界認為這與習近平對他特殊的信任和賞識有關。
鄧聿文說，正因為如此，秦剛目前在原因未明下去職，必定有損習近平的領導威信。但習近平當前大權在握，秦剛去職的影響也僅如此而已。
這位專家並表示，預計中國當局近日內將公布秦剛去職原因，若未公布，只會引起更多猜測。
秦剛自6月25日之後就未公開露面，中國外交部先前一直以健康因素來面對外界有關秦剛「消失」的疑惑，隨後又稱「沒有可提供的信息」；中國駐美大使謝鋒日前出席活動被問及此事則回應「讓我們等等看看」（Let’s wait and see）。
官方的語焉不詳引起外界議論紛紛，包括內部權力鬥爭、外交路線看法歧異，再到婚外情傳聞等。
秦剛擔任外交部發言人時以風格尖銳受到國際媒體的注意，外電曾報導，「竄訪」一詞正是秦剛2005年回應媒體時所提出，用來形容達賴喇嘛訪問歐洲。（編輯：邱國強）1120725