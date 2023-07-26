高球／36度高溫下競桿！　洪玉霖及梁宜羚同為-7、並列領先

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這項比賽共有四國100位選手包括92位職業選手與8位業餘球員同場角逐冠軍盃與冠軍獎金新台幣54萬元，亞軍獎金新台幣28.8萬元，兩回合後取成績優者前50名晉級最後一回合決賽。
首回合的天氣高溫炎熱，中午氣溫高達36度，女將們防曬丶多喝水丶打傘，就怕中暑，無法比賽。
梁宜羚今天抓八鳥一柏忌，尤其是前九洞十分勇猛抓下六隻小鳥，打出30桿，創下個人九洞最低桿紀錄，不過大會規則採行可以清潔球，所以只能算是非正式個人紀錄，不過她仍然很高興，此回合28推，成功上果嶺只失誤一個洞，鐵桿發揮很好，打上果嶺都距洞不太遠，只有一個洞是33呎的長推桿進洞抓鳥，另七隻小鳥都是15呎內推進洞，且四個五桿長洞抓下三鳥。
她提及兩周前參加新加坡女子大師賽，因為桿弟全是志工，不是專業桿弟，因此她生平首次在一場比賽中全程都是自己做判斷，尤其是判定果嶺的推桿路線，雖然最後名次不是太好，不過這個難得又首次的經驗卻帶給她「相信自己」的心得，首回合的推桿也完全都靠自己的獨立判斷，結果也是不錯，再加上一些好運，所以打出好成績。
洪玉霖不遑多讓，首回合也抓八鳥一柏忌，前九洞五鳥打31桿，後九洞三鳥一柏忌，34桿，也是推桿準，今天27推，除了第6洞的17呎一推進洞距洞較遠，其他都是11呎內的小鳥推，且包括三個五桿長洞都把握住抓鳥。
這是她首次在老爺球場打比賽，她說，因為球道總長距離較短，鐵桿打得不錯，打上果嶺距洞近，抓鳥機會就多，但是自覺推桿還不夠好，「因為在果嶺的適應上沒有那麼迅速！果嶺滾動很順暢，速度還要再多適應一下！」