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高球／36度高溫下競桿！　洪玉霖及梁宜羚同為-7、並列領先

▲第一回合梁宜羚以65桿(-7)暫並列第一(TLPGA提供)
▲第一回合梁宜羚以65桿(-7)暫並列第一(TLPGA提供)

記者廖聿偉/綜合報導

總獎金新台幣300萬元的「2023 京懋盃女子公開賽」在新竹老爺關西高爾夫球場進行首回合，台灣女將洪玉霖及梁宜羚同以低於標準桿七桿的65桿，暫時並列領先；日本的荒川侑奈（Yuna Arakawa）打出67桿，暫獨居第三。梁宜羚前九洞抓六鳥，首次打出30桿，寫下非正式個人九洞最低桿紀錄。

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劉嬿與泰國選手格林（Green PORUANGRONG）都打出68桿，暫時並列第四位。另有九位球員同以69桿，暫並居第六，包括今年台巡賽已拿下兩冠的泰國選手帕查拉朱達（P.K. KONGKRAPHAN）丶曾彩晴丶陳子涵丶陳思涵丶陳敏柔丶楊亞賓及兩位日本選手與一位泰國球員。

這項比賽共有四國100位選手包括92位職業選手與8位業餘球員同場角逐冠軍盃與冠軍獎金新台幣54萬元，亞軍獎金新台幣28.8萬元，兩回合後取成績優者前50名晉級最後一回合決賽。

首回合的天氣高溫炎熱，中午氣溫高達36度，女將們防曬丶多喝水丶打傘，就怕中暑，無法比賽。

梁宜羚今天抓八鳥一柏忌，尤其是前九洞十分勇猛抓下六隻小鳥，打出30桿，創下個人九洞最低桿紀錄，不過大會規則採行可以清潔球，所以只能算是非正式個人紀錄，不過她仍然很高興，此回合28推，成功上果嶺只失誤一個洞，鐵桿發揮很好，打上果嶺都距洞不太遠，只有一個洞是33呎的長推桿進洞抓鳥，另七隻小鳥都是15呎內推進洞，且四個五桿長洞抓下三鳥。

她提及兩周前參加新加坡女子大師賽，因為桿弟全是志工，不是專業桿弟，因此她生平首次在一場比賽中全程都是自己做判斷，尤其是判定果嶺的推桿路線，雖然最後名次不是太好，不過這個難得又首次的經驗卻帶給她「相信自己」的心得，首回合的推桿也完全都靠自己的獨立判斷，結果也是不錯，再加上一些好運，所以打出好成績。

洪玉霖不遑多讓，首回合也抓八鳥一柏忌，前九洞五鳥打31桿，後九洞三鳥一柏忌，34桿，也是推桿準，今天27推，除了第6洞的17呎一推進洞距洞較遠，其他都是11呎內的小鳥推，且包括三個五桿長洞都把握住抓鳥。

這是她首次在老爺球場打比賽，她說，因為球道總長距離較短，鐵桿打得不錯，打上果嶺距洞近，抓鳥機會就多，但是自覺推桿還不夠好，「因為在果嶺的適應上沒有那麼迅速！果嶺滾動很順暢，速度還要再多適應一下！」

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