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賽車／破F1紀錄！Red Bull車隊創12連勝　冠軍車手獎盃卻被打破

▲Max Verstappen在F1匈牙利大獎賽拿下勝利，為車隊贏得跨季12連勝並打破F1歷史的跨季連勝紀錄（Red Bull）
▲Max Verstappen在F1匈牙利大獎賽拿下勝利，為車隊贏得跨季12連勝並打破F1歷史的跨季連勝紀錄（Red Bull）

記者廖聿偉/綜合報導

車手Max Verstappen 在F1匈牙利大獎賽奪下勝利，這不僅是他本季第9勝，更為Red Bull車隊創下跨季12連勝，打破F1歷史跨季連勝的紀錄。他在首圈起跑時超越Lewis Hamilton，並輕鬆拉開差距，爾後一路保持領先，最終贏得了這場指標性的勝利。Red Bull另一名車手Sergio Pérez奮力追趕，最終獲得第三名回歸頒獎台。

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荷蘭車手Max Verstappen開賽後在1號彎的攻防戰中取勝，利用Hamilton啟動緩慢的時機，在首個彎道內超越對手，並逐圈拉開距離、保持領先，最終贏得他個人2023年一級方程式世界錦標賽的第9場勝利及近期的7連勝，為Red Bull車隊追平McLaren車隊在1988年創下的11連勝紀錄，並以12場跨季連勝紀錄打破F1歷史紀錄。Verstappen除了為車隊破紀錄之外，他的分站冠軍獎盃也意外被McLaren車手Lando Norris打破，成了網路上熱議的場邊花絮。

另一位Red Bull車手Sergio Pérez在英國銀石車道取得第6名後，在匈牙利大獎賽的賽事上回歸頒獎台，車手總成績仍位居第二，將自己的賽季重新拉回正軌。他指出最初使用硬輪胎相當棘手，尤其是在第一圈，但最終結果不錯，輪胎在長時間內表現良好，之後換上中性輪胎後得以保持水準之上的表現。

締造歷史的Max Verstappen表示，「起步對我來說是很重要的，讓我能更好控制我的輪胎，延長他們在賽道上的運轉壽命。我覺得今天賽車的狀態非常良好，即使溫度升高也能繼續保持正確的平衡。我覺得人們可能忘了能連勝12場比賽是非常不容易的，但我期許我們不會就此止步。我們會持續進步，我也會繼續挑戰自己！」提到被意外打破的獎盃，Verstappen則笑說「今天是很完美的日子，好吧，算是接近完美。我想我會要求McLaren賠償我新的獎盃！因為Lando說是我的問題，晚點來看影片回放，看到底是誰破壞了它。」

以第三名完賽的Sergio Pérez 也說：「能夠重回領獎台真是太棒了！今天的比賽在身心上都具有挑戰性，而我必須更專注在輪胎表現上。天氣熱到我完賽直接掉了三公斤。今天能在高壓下繳出好的成績單，是很值得自豪的，希望接下來能繼續維持這樣的表現！能跟車隊一同締造12場連續勝場的紀錄真的令人感到驕傲，非常慶幸自己是其中的一份子！」

Red Bull車隊負責人Christian Horner表示，「我小時候看著Ayrton Senna 和Alain Prost為McLaren-Honda車隊取得了11連勝，便明白這是很不可思議的成就，而現在我們竟然能超越了紀錄！這是歷史性的時刻，對我們來說意義非凡，也絕對不會將這一切視為理所當然。Sergio Pérez今天的表現展示他真正的實力，為他的下一場賽事取得信心；Max Verstappen再次展現驚人表現，彷彿與車子融為一體，我們正在見證一位賽車手步向巔峰。」

Red Bull另一支Scuderia AlphaTauri車隊的車手Daniel Ricciardo則是在本季首度登場，最終以第13名的成績完賽，隊友Yuki Tsunoda則以第15名完成比賽。下一場F1比利時大獎賽，即將在7月30日週日台灣時間下午9點登場。

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