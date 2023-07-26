NBA／簽了！塞爾提克Jaylen Brown獲95.2億大合約　創下史上紀錄

NBA／塞爾提克非盤子！美媒分析Jaylen Brown簽下逾95億合約主因

▲Jaylen Brown獲得一紙5年3.04億美元(約95.2億台幣)的天價續約。（圖／美聯社／達志影像）
▲Jaylen Brown獲得一紙5年3.04億美元(約95.2億台幣)的天價續約。（圖／美聯社／達志影像）

記者廖聿偉/綜合報導

NBA波士頓塞爾提克後衛Jaylen Brown獲得一紙5年3.04億美元(約95.2億台幣)的超級延長合約，寫下史上最高紀錄，且此份合約竟然比Nikola Jokic還高，也是唯一突破3萬美元的合約，究竟Brown有何重要性，願意讓球團願意花大錢續約?

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NBA進入大頂薪時代 續約上限漲幅達140%

Brown此份合約超過了兩屆年度MVP金塊當家球星Nikola Jokic的2.76億美元延長合約，美國媒體分析指出，這是因為NBA整體薪資上漲，加上聯盟收入增加，也進入大頂薪時代

另外，聯盟和工會同意將延長續約的上限漲幅從目前的120%增加到140%，這也是Brown獲得史上最大延長合約的原因之一。

▲Jaylen Brown和Jayson Tatum組成超強雙人組，合計場均轟下56.7分。（圖／美聯社／達志影像）
▲Jaylen Brown和Jayson Tatum組成超強雙人組，合計場均轟下56.7分。（圖／美聯社／達志影像）
「雙J連線」成恐怖組合、奪冠基石

至於塞爾提克為何願意不惜重本續約？美媒分析指出，上個球季Jaylen Brown和Jayson Tatum組成超強雙人組，合計場均轟下56.7分，其中有10場比賽兩人都轟破30分，過去30年中，也只有「歐布連線」Shaquille O'Neal 和 Kobe Bryant達成過，Jaylen Brown和Jayson Tatum的「雙J」連線，也是球隊奪冠的重要基石。

26歲的Jaylen Brown不僅提供穩定的火力輸出，也是球隊進入季後賽的保證；Brown生涯7個球季，全部都進入季後賽，包括2022年殺入NBA冠軍賽，另外3次進入東區決賽。

形象好、表現佳　Brown獲大合約主因

此外，Jaylen Brown擁有非常好的形象，在場外是一名商人、時尚愛好者，也是無數孩子的導師，同時也是波士頓和國際上的一位慈善家，同時他還擔任全美籃球運動員協會的副主席。

根據最新消息指出，Brown目前在波士頓主持他所成立的第三屆「橋樑計劃」，為100名波士頓公立學校的孩子提供支持，他也計劃在休賽期間前往肯亞，與超過200名當地學校的孩子進行交流和指導。場內、外都有傑出的表現和形象，也讓綠衫軍決定留住Brown。

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