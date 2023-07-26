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電郵傳遭中國駭客入侵　美商務部長仍計劃今夏訪中

▲儘管媒體報導美國商務部長雷蒙多的電子郵件帳戶遭到中國駭客入侵，雷蒙多今天表示，她仍計劃今年夏天訪問中國。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
▲儘管媒體報導美國商務部長雷蒙多的電子郵件帳戶遭到中國駭客入侵，雷蒙多今天表示，她仍計劃今年夏天訪問中國。資料照。（圖／美聯社／達志影像）

中央社

（中央社華盛頓25日綜合外電報導）儘管媒體報導美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）的電子郵件帳戶遭到中國駭客入侵，雷蒙多今天表示，她仍計劃今年夏天訪問中國。

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雷蒙多在華府智庫「威爾遜國際學人中心」（Wilson Center）的一場活動，被問及美中關係時表示：「我的確打算今夏稍後前往，我們仍在敲定日期和計畫。」

她表示：「在高層次上，我們需要在所有可能的地方與中國做生意，需要在所有可能的地方推銷，但是我們也需要在必要的時候自我保護，我在這兩方面都有要擔當的角色。」

雷蒙多在談論「印太經濟架構」（Indo-Pacific Economic Framework）時，活動短暫遭氣候示威人士干擾，他們高呼「我們需要乾淨空氣，不是另一個億萬富豪」。

雷蒙多離開講台，等示威人士離開後，才又繼續談話。

關於中國，雷蒙多表示，美國向那裏銷售消費產品，「沒有國家安全風險」。她指出在所有可能的地方做生意的巨大利益，即使華盛頓必須「對威脅和戰略競爭張大眼睛」。

貿易已日益成為美中這兩個世界最大經濟體的摩擦點，總統拜登的政府限制銷售中國先進晶片，美國的主要盟邦也跟進。

儘管美中關係近年來因貿易與人權等諸多問題劍拔弩張，美國高階官員近幾週相繼訪問中國，希望穩定雙邊關係。

在雷蒙多可能前往前，國務卿布林肯（Antony Blinken）、財政部長葉倫（Janet Yellen）和氣候特使凱瑞（John Kerry）都已前往訪問，前國務卿季辛吉（Henry Kissinger）甚至在凱瑞訪中時前往北京。（譯者：陳政一）1120726

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