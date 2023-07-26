NOW民調／郭台銘獨立參選高聲量！71%民眾力挺：不貪腐也不貪污
鴻海集團創辦人郭台銘爭取代表國民黨參選總統失利，國民黨全代會正式通過徵召新北市長侯友宜參選2024總統，不過希望郭台銘獨立參選的聲浪不斷，郭台銘本人更在臉書宣示要「扮演改變台灣的角色」，並持續走訪台灣大小鄉鎮，拜會地方民代；《NOWnews今日新聞》進行網路民調，調查民眾是否支持郭台銘獨立參選，今（26）日結果出爐，有高達71.55％的民眾支持，不過持反對意見者也有近30％。
記者孫唯容／綜合報導
郭台銘爭取代表國民黨參選總統失利後，仍不斷表達對台灣的關心，在臉書說要扮演改變台灣的角色。郭台銘也直批，這次的總統大選對台灣未來發展至關重要，面對當前國家發展危機，及人民生活困境，執政的民進黨卻束手無策，所以一定要再次政黨輪替，「下架這個腐敗無能的民進黨政府。」
目前民進黨、國民黨、民眾黨三黨總統參選人都已確定，郭台銘若不與其他政黨合作擔任副手，最有可能的還是透過連署，以無黨籍身分參選總統，成為第四組總統參選人。
《NOWnews今日新聞》進行網路民調，調查民眾是否支持郭台銘獨立參選，結果顯示支持的聲量達71.55％，而反對的聲量為28.45％；其中支持者認為郭台銘「支持郭台銘,有國際觀、科技、經濟等各領域強」、「最不會貪腐也不必貪污的候選人」、「郭台銘以一己之力己能在世界上佔有一席之地，台灣需要真正會做事的領導人」等。
不支持郭台銘獨立參選的民眾則認為，「無法下架民進黨」、「來攪局」、「悲哀無信的戲要演多久」、「商人無國界，更何況是血汗工廠的太皇爺」等。