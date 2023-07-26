五堅情陳零九唱到一半痛哭！小賴感冒關房間　竟被認成五月天

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演唱會甫開始，五堅情便以〈月面著陸〉、〈速食愛情〉及〈兵變〉揭開序幕，勁歌熱舞迅速讓台下堅果（五堅情粉絲名）嗨翻，全場尖叫聲雷動，不過在表演過團歌之後，小賴透露自己在抵達澳門後即病倒感冒發高燒，但他仍不忘在台上搞笑說：「因為怕傳染給他們，所以3天都把自己關在房間裡，每天只吃Room Service，然後昨天進來的人說我很面熟，但卻以為我是五月天，我說不是，是五堅情，但他卻說不知道！」
難忘的體驗不是小賴獨享，陳零九在個人表演時，唱到〈Insane〉一曲時突然哭起來，他唱完歌曲時即表示：「因為這歌算是我這陣子的心情，所以比較感觸一點，眼淚沒有Hold住，對不起。」換到黃偉晉Solo時，他則透露粉絲的熱情，讓他可以有洋芋片吃不停，而且還生了暗瘡，不過幸好在妝容下沒有太明顯。黃偉晉這次也在台上脫下外套大秀身材，還搞笑說帶了「奶奶」來澳門，結果婁峻碩在Solo演出前也只好立即變陣，同樣脫下外套秀出他的麒麟臂。
婁峻碩被問「會不會結婚」 大方給答案
有別於香港站的演出，這次五堅情特別邀請了幸運的堅果到台上，還按各人的戀愛狀況即興送上〈愛我別走〉、〈今天你要嫁給我〉、〈背叛〉及〈Bad Boy〉四首經典歌曲，其中一對被邀上台的情侶，被問及會不會結婚時，女方突然反問婁峻碩有無打算結婚，難得婁峻碩也毫不矯情地回答「有啊！」堅果們也樂見偶像這的大方回應。不過將氣氛推到最高的，還要數他們一起演唱廣東歌〈海闊天空〉，堅果們跟隨著大合唱，成為了全晚的高潮。
演唱會後，五堅情都分享了他們開唱心得，其中病癒的小賴談及晚上的演出，他說：「超擔心，因為第一天我幾乎沒有聲音，直到第三天才好一點點，在彩排時還是很卡，但是有來看的朋友說聽不出我有感冒，那就好了，放下很大的心。」而這次特別獻唱香港傳奇樂隊Beyond〈海闊天空〉，邱鋒澤說：「在澳門嘗試唱粵語歌是最適合的，我們就第一次嘗試看看，然後唱得不夠好，請見諒，下次繼續努力。」婁峻碩表示超級難，更說：「聽粉絲說，我唱很多髒話，對不起。」