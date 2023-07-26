大牙合體MeToo吹哨人黃云歆！她更換臉書封面 湧入千人按讚
前「黑澀會美眉」大牙（周宜霈）爆料黑人（陳建州）性騷擾往事，遭對方提告民事訴訟並求償1000萬元，近日黑人夫妻撤告，改告刑事加重誹謗罪，對此，大牙回覆《NOWnews今日新聞》「針對法律層面問題，目前暫時都先不回應」，她昨（25）日更換臉書封面照片，放上與演藝圈MeToo吹哨人黃云歆的合照，引發關注。
記者楊穎軒／綜合報導
昨天晚間，大牙更新臉書粉專封面，換上一張和黃云歆替自創品牌拍攝的宣傳相片，雙姝著一黑一白小背心，大牙用手遮住黃云歆左眼，肢體語言耐人尋味，發布不到半天，按讚數超過4000，網友留言打氣：「我相信正義一定會戰勝邪惡，我也相信壞人最後一定會有人來治他，雖然過程很辛苦，但是正義總是會晚到，千萬要好好照顧自己...」、「妳很勇敢，加油」！
黃云歆當初揭發許傑輝性騷擾，被視為演藝圈MeToo運動吹哨者，後來大牙、「微風女神」郭源元接連跳出來指控多年前被黑人性騷擾，黃云歆在IG發布黑底白字的限時動態，透露自己終於大哭一場，並呼應郭源元曾說過的話「大家都希望壞人踢到鐵板，可是沒有人願意當那塊鐵板」，也欣慰地說：「真的好謝謝願意站出來撐住受害者的人們，我今晚終於可以放下手機，好好的睡一覺了！」
※【NOWnews 今日新聞
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