侯友宜7月31日訪日拜會國會議員 藍委分析：可在既有基礎上突破
國民黨總統參選人侯友宜預定7月31日至8月2日赴日本訪問，並拜會日本國會議員、僑界人士。不過，民進黨總統參選人賴清德、民眾黨總統參選人柯文哲曾有訪日經驗，進而被視為與日方關係較為密切總統參選人，更進一步引起外界好奇，侯友宜該如何突破？對此，國民黨立法院黨團總召曾銘宗今（26）日接受《NOWnews今日新聞網》訪問說，國民黨過去與日方有非常好的基礎，相信可進一步突破，強化中華民國對日關係。
記者翁子竣／台北報導
侯友宜競選辦公室表示，侯友宜訂於7月31日至8月2日赴日本訪問，期間將拜會日本國會議員、僑界人士，並接受當地媒體專訪。此次訪日行程由競選辦公室安排；會依新北市政府行政程序請假，業務由副市長代理。
本次隨侯友宜出訪的包括前駐日代表馮寄台顧問、國民黨智庫執行長兼侯辦議題組召集人柯志恩、新聞組召集人張其強、高雄市立委參選人陳美雅議員。另外，國民黨海外部主任陳以信，以及組發會副主委夏大明都將同行。
然而，柯文哲今年6月才出訪完日本，而賴清德向來與日本政界關係友好，如今侯友宜選擇前往日本，是否能達成對日關係的突破？黨、內外都在看。曾銘宗今受訪表示，過去國民黨跟日本關係有很深厚的交往，不管是黨中央或過去在立法院的前院長王金平，又或是黨中央主席朱立倫跟日本交流，過去有非常好的基礎。
曾銘宗指出，朱立倫上來後對國際關係包括美日，一直都有在強化，過去也派出很多團去訪問。他認為，在非常友善關係底下，此次侯友宜到日本訪問，「可在既有基礎上進一步突破」，成強化中華民國對日本關係助力。