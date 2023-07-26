日圓先生預估日本通縮結束！日圓將溫和升值　年底可「升破130」

越南經濟恐泡沫化？日商質疑數據造假、怕重演雷曼危機

▲越南經濟被日商質疑造假，稱當地停擺的工程越來越多，且經濟數字「異常」完美，擔憂重演雷曼危機。資料照片。（圖／美聯社／達志影像）
▲越南經濟被日商質疑造假，稱當地停擺的工程越來越多，且經濟數字「異常」完美，擔憂重演雷曼危機。資料照片。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心賴正琳／綜合報導

近幾年受到中美角力影響，美國、日本、歐洲、台灣和韓國的大企業正逐漸轉移工廠到東南亞，而越南作為最大受益國，獲得許多大企業的青睞，國內生產毛額（GDP）也因此上漲。不過，在越南投資的日商質疑官方數據的可靠性，認為從中央政府到地方政府的數據都「過度」完美，不排除官方灌水數據，以尋求更多的外資。

我是廣告 請繼續往下閱讀
根據《日本經濟新聞》報導，越南今年上半年面臨出口業呈兩位數衰退、失業率大增、公務員貪污和房地產工程停擺等問題，然而越南的GDP卻仍顯著上漲，日本企業懷疑數據有被越南當局灌水，並警告虛假數據恐怕會造成亞洲版的雷曼危機。

2008年美國受到次級房貸風暴連鎖效應波及，在財務方面受到重大打擊而虧損，致使股價下跌到剩低於一美元。美國投資公司雷曼兄弟（Lehman Brothers Holdings Inc）倒閉，由於該公司名列美國第四大投行，宣告破產後造成金融海嘯，造成全球經濟受重創。由於越南經濟表現數字「過度完美」，日商擔憂此情況可能會在外資不斷挹注的越南重演。

事實上，今年越南房地產在融資困難下陷入困境，超過1200個建案不得不喊停，停擺的建案價值超過800兆越南盾（約等同於台幣1.04兆元）。在越南首都河內，明顯施工中的廢棄建築越來越普遍，日本一家貿易企業更直呼：「對越南的投資信心，比全球金融危機期間更糟糕。」

越南統計總局在6月29日公布的數據，越南第2季GDP成長4.14%，同時微幅下修第1季的經濟成長率，從先前公布的3.32%下修至3.28%，越南政府表示數據成長得益於服務業和旅遊業，不過渣打銀行在官方公佈數據前，便預估越南第2季經濟成長率僅為1.5%，跟越南政府隨後公開的官方數據相差甚遠。

除了房地產停擺和中央政府公布的數據堪憂，日本媒體也點出地方政府也有問題。地方政府聲稱遊客人數上半年暴增，然而實際走訪當地住宿業者，他們卻抱怨，經營困難的問題遲遲沒有獲得改善。

據悉，越南公布旅遊勝地會安市（Hoi An）1至6月的旅遊人次高達460萬名，幾乎是去年同期的兩倍人數，但越南住宿業者卻認為數據造假，實際旅客沒有這麼多，導致營運出現困難，地方政府也遲遲沒有提出應變措施。上述的抗議都有被當地媒體詢問政府官員的看法，然而一名越南統計總局的高級官員否認數據灌水，堅稱越南第2季的經濟表現確實有成長。

曾將122人送往柬埔寨！印尼破獲非法器官販賣集團　公布犯案手法

經濟部推出食品業數位轉型服務　「新南向國家電商」方案最受歡迎

緬甸爆發戰火！克欽獨立軍反抗軍政府　逾700名難民逃往印度

廣達越南新廠開工！擴充MacBook量能　投資1.2億美元

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀