越南經濟恐泡沫化？日商質疑數據造假、怕重演雷曼危機

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2008年美國受到次級房貸風暴連鎖效應波及，在財務方面受到重大打擊而虧損，致使股價下跌到剩低於一美元。美國投資公司雷曼兄弟（Lehman Brothers Holdings Inc）倒閉，由於該公司名列美國第四大投行，宣告破產後造成金融海嘯，造成全球經濟受重創。由於越南經濟表現數字「過度完美」，日商擔憂此情況可能會在外資不斷挹注的越南重演。
事實上，今年越南房地產在融資困難下陷入困境，超過1200個建案不得不喊停，停擺的建案價值超過800兆越南盾（約等同於台幣1.04兆元）。在越南首都河內，明顯施工中的廢棄建築越來越普遍，日本一家貿易企業更直呼：「對越南的投資信心，比全球金融危機期間更糟糕。」
越南統計總局在6月29日公布的數據，越南第2季GDP成長4.14%，同時微幅下修第1季的經濟成長率，從先前公布的3.32%下修至3.28%，越南政府表示數據成長得益於服務業和旅遊業，不過渣打銀行在官方公佈數據前，便預估越南第2季經濟成長率僅為1.5%，跟越南政府隨後公開的官方數據相差甚遠。
除了房地產停擺和中央政府公布的數據堪憂，日本媒體也點出地方政府也有問題。地方政府聲稱遊客人數上半年暴增，然而實際走訪當地住宿業者，他們卻抱怨，經營困難的問題遲遲沒有獲得改善。
據悉，越南公布旅遊勝地會安市（Hoi An）1至6月的旅遊人次高達460萬名，幾乎是去年同期的兩倍人數，但越南住宿業者卻認為數據造假，實際旅客沒有這麼多，導致營運出現困難，地方政府也遲遲沒有提出應變措施。上述的抗議都有被當地媒體詢問政府官員的看法，然而一名越南統計總局的高級官員否認數據灌水，堅稱越南第2季的經濟表現確實有成長。