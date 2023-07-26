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上任還不到7個月！秦剛消失30天後遭免職　分析：冷凍戰狼外交

▲中國外長秦剛神隱30天後，突然遭到免職。資料照。（圖／翻攝自澎湃新聞）
▲中國外長秦剛神隱30天後，突然遭到免職。資料照。（圖／翻攝自澎湃新聞）

國際中心徐筱晴／綜合報導

中國外長秦剛自6月25日開始突然「神隱」，消失30天之後，在7月25日時就傳出遭到免職的消息，使得秦剛成為任期最短的中國外長，中國外交部官網更在當天火速下架所有關於秦剛的所有相關資訊。外界認為，秦剛過去是「戰狼外交」代表之一，遭免職後雖然對於中國外交活動影響不大，卻也顯示出「戰狼外交」不受待見，中國往後可能會採取更溫和的方式。

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仔細爬梳可以發現，秦剛在這兩年來官途似乎十分順遂，在擔任駐美大使一年多之後，秦剛在2022年10月舉行的中共二十大上躋身中央委員，並且在2023年1月返回中國，接下了外長一職，後續又再2023年3月舉行的中國兩會上，當選了國務委員，那時才57歲的秦剛，成為中國當時最年輕的副國級領導人。秦剛在三個月內連升兩級，外界普遍認為他深受中共總書記習近平賞識，仕途才如此順遂。

不過秦剛卻在6月25日出席公開活動後，將近一個月未公開露面。在7月25日，中國全國人民代表大會常務委員會決定，免去國務委員秦剛兼任的外長一職，由中共黨內位階更高的中央外事工作委員會辦公室主任王毅接替。

秦剛任免消息簡短，未提及遭免職的原因，僅以「身體抱恙」為由草草帶過，中國外交部官網更在當日火速下架有關秦剛的所有相關資訊，就連新聞稿也搜尋不到。

新加坡國立大學政治學系副教授莊嘉穎指出，秦剛被免職卻沒有解釋原因，這給外界對中國產生一種缺乏正當程序、專制獨斷的印象。

秦剛才上任7個月，突然就「沒了」，也讓外界懷疑究竟誰該為秦剛上位和免職負責。而秦剛上任後短短時間內卻因不明原因丟官，美國智庫亞洲協會（Asia Society）亞洲社會政策研究所（ASPI）副主任羅素（Daniel Russel）指出，秦剛失勢與他破格晉升同樣意外又突然。由於兩者都歸因於中國領導人，這次事件將被視為高層識人不明，很難堪。

中國獨立政治分析師吳強指出，秦剛被免職以及與他消失有關的傳聞，反映了中國最高領導層內的不確定性。而王毅回任，則是在這場外交系統危機中扮演一個過渡角色，北京方面希望針對與外國往來上止血，用王毅取代秦剛，能夠避免產生更多不確定性。

不過秦剛在中共二十大之前僅是副部級官員，短時間內晉升為副國級領導人和外交部長，根基尚不深厚，對於中國外交的人事還未能造成太大影響。且中共二十大以及中國兩會後，各國與中國的溝通剛開始，秦剛能主導和決策的外事活動並沒有特別深入。

不過秦剛過去最為人所知的經歷，除了中國外交部新聞司司長和禮賓司司長外，還有響亮的名號「戰狼外交官」，外界認為，秦剛被免職代表著中國冷凍戰狼外交。吳強認為，在王毅回任外長後，他過往的「個人風格」將會減少，王毅會修改他過去的強硬外交作風，採取更加溫和的方式，原因在於中國目前面臨廣泛的外交挑戰，王毅需要這麼做。

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