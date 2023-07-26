《新楓之谷》菇菇寶貝降落台北漫博 阿達、HOOK周末登場引領冒險
遊戲橘子旗下超人氣遊戲《新楓之谷》宣布，「MapleMonster」經典人氣小怪物：「菇菇寶貝」、「雪吉拉」、「皮卡啾」，2023下半年將在全台各地出沒！首發「菇菇寶貝」七月在台北漫博登場，領航員大使「阿達」及百萬YouTuber「HOOK」將陪伴「菇菇寶貝」在漫博與玩家相見。緊接著八月將由「雪吉拉」接續，打造暑假最涼爽的「雪地」。「MapleMonster」官方IG(@maplemonster_tw)同步上線，一起加入這場最「楓」狂的冒險吧！
記者周淑萍/綜合報導
《新楓之谷》自六月宣布將跟進韓版迎接六轉新紀元，玩家期待聲量接連不斷，為與全台玩家一起引頸期盼六轉到來，首發以「菇菇寶貝」於7月27日至7月31日登陸台北漫畫博覽會！領航員大使「阿達」於7月29日13:20-14:00現身遊戲橘子舞台區，與玩家近距離互動，參加就有機會能夠獲得精美周邊商品。
特派員百萬YouTuber「HOOK」於7月30日15:00-16:00在《新楓之谷》展區與玩家相見，完成指定社群任務，即可參加官方特別準備的豪華「一楓賞」，參加的粉絲們人人有獎。再加碼現場抽20位粉絲，可以獲得與「HOOK」限定拍立得合照的機會。
「美味楓潮餐車」北中南巡迴快閃
《新楓之谷》以「MapleMonster」為設計，推出「美味楓潮餐車」快閃活動，讓北中南所有玩家一同感受小怪物們的可愛魅力。「美味楓潮餐車」特別推出小怪物造型杯子蛋糕、造型氣泡水、冰淇淋等點心，完成官方指定活動即可免費領取！出示beanfun!遊戲帳號，即可參與遊戲小問答，多款限量周邊送給玩家！「美味楓潮餐車」最終場台北場於7月29日11:00-19:00台北華山見。
此外，超萌「菇菇寶貝」的應援小站也將現身「2023台灣精品中華職棒明星對抗賽」，於7月29日及7月30日在球賽現場出示追蹤「MapleMonster」官方IG(@maplemonster_tw)，免費獲得超萌消暑造型扇。