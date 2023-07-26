杜蘇芮颱風「海陸警齊發」！週三上午暴風圈觸陸　劇烈雨彈轟2天

今天沒有大稻埕煙火！杜蘇芮颱風攪局　各地活動取消、休園一次看

▲「2023大稻埕夏日節」現場活動已從25日全面暫停，原定今（26）日晚間即將施放180秒煙火確定取消。（圖／資料照，台北晶華酒店提供）
▲「2023大稻埕夏日節」現場活動已從25日全面暫停，原定今（26）日晚間即將施放180秒煙火確定取消。（圖／資料照，台北晶華酒店提供）

記者葉盛耀/綜合報導

颱風「杜蘇芮」來勢洶洶，全台不少大型活動皆取消，包含「2023大稻埕夏日節」自明日起暫停現場各項活動，今（26）日的180秒主題煙火也確定取消施放。熱氣球主場地鹿野高台的活動，即日起到27日全天之繫留體驗與造型球展演活動全數取消。另外多處遊樂區，包含大雪山、八仙山及武陵森林遊樂區，以及天池山莊、宜蘭太平山遊樂區等，皆已休園。

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📍2023大稻埕夏日節暫停
「2023大稻埕夏日節」現場活動已從昨日全面暫停，原定今（26）日晚間即將施放180秒煙火確定取消，而活動合作的藍色公路船班，即日起至27日航班均取消，將於28日後視颱風狀況調整，

📍台東熱氣球活動取消
台東縣政府也宣布，熱氣球主場地鹿野高台的活動即日起至27日全天之繫留體驗與造型球展演活動皆取消，已購票的民眾可全額退費。28日的熱氣球活動再視天氣情況，採滾動式調整。

▲熱氣球主場地鹿野高台的活動即日起至27日全天之繫留體驗與造型球展演活動皆取消，已購票的民眾可全額退費。 (圖/國際熱氣球嘉年華官網)
▲熱氣球主場地鹿野高台的活動即日起至27日全天之繫留體驗與造型球展演活動皆取消，已購票的民眾可全額退費。 (圖/國際熱氣球嘉年華官網)
📍台東知本溫泉光雕音樂會延期
台東縣政府宣布，原訂27日知本溫泉區光雕音樂會延期至8月24日。

📍阿里山列車停駛
阿里山林鐵本線的嘉義至十字路，及阿里山國家森林遊樂區內支線的祝山、神木、沼平，於7月27、28日預警性停駛。

📍大雪山、八仙山及武陵森林遊樂區休園
為避免豪大雨危及旅遊安全，3處森林遊樂區宣布今（26）日下午5時起預警性休園至28日。

📍天池山莊封閉 
南投林區管理處表示，林管處所轄天池山莊及轄屬區域步道，即日起預警性休園及暫緩開放。

📍奧萬大、合歡山今晚起休園
奧萬大、合歡山森林遊樂區今（26）日下午5點將開始預警性休園，不開放遊客入園與住宿。

📍宜蘭太平山遊樂區預警性休園
宜蘭縣太平山國家森林遊樂區即日起至28日，已預警性休園，園區8條自然步道同步封閉，開園日期，要等到颱風過後園區復原情況再作決定。

📍宜蘭龜山島封島
龜山島基於離島臨時碼頭靠泊及遊客上下安全考量，目前是封島狀態。

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