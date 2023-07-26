今天沒有大稻埕煙火！杜蘇芮颱風攪局　各地活動取消、休園一次看

我是廣告 請繼續往下閱讀
「2023大稻埕夏日節」現場活動已從昨日全面暫停，原定今（26）日晚間即將施放180秒煙火確定取消，而活動合作的藍色公路船班，即日起至27日航班均取消，將於28日後視颱風狀況調整，
📍台東熱氣球活動取消
台東縣政府也宣布，熱氣球主場地鹿野高台的活動即日起至27日全天之繫留體驗與造型球展演活動皆取消，已購票的民眾可全額退費。28日的熱氣球活動再視天氣情況，採滾動式調整。
📍台東知本溫泉光雕音樂會延期
台東縣政府宣布，原訂27日知本溫泉區光雕音樂會延期至8月24日。
📍阿里山列車停駛
阿里山林鐵本線的嘉義至十字路，及阿里山國家森林遊樂區內支線的祝山、神木、沼平，於7月27、28日預警性停駛。
📍大雪山、八仙山及武陵森林遊樂區休園
為避免豪大雨危及旅遊安全，3處森林遊樂區宣布今（26）日下午5時起預警性休園至28日。
📍天池山莊封閉
南投林區管理處表示，林管處所轄天池山莊及轄屬區域步道，即日起預警性休園及暫緩開放。
📍奧萬大、合歡山今晚起休園
奧萬大、合歡山森林遊樂區今（26）日下午5點將開始預警性休園，不開放遊客入園與住宿。
📍宜蘭太平山遊樂區預警性休園
宜蘭縣太平山國家森林遊樂區即日起至28日，已預警性休園，園區8條自然步道同步封閉，開園日期，要等到颱風過後園區復原情況再作決定。
📍宜蘭龜山島封島
龜山島基於離島臨時碼頭靠泊及遊客上下安全考量，目前是封島狀態。
更多「杜蘇芮颱風來襲」相關新聞。