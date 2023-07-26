缺工搶國際人力！外國學生畢業留台工作　重視就業速度、產業類別

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調查顯示，對於留學畢業之後的期待，外國學生最在意取得學位後的就業速度（21.8%）、是否能進入適合的產業（21.3%）及就業率（15.2%）。
被問到除了台灣之外，是否考慮其他海外留學國家時，以攻讀學位而言，英語系國家仍是主流，選擇北美洲的加拿大（13.6%）與美國（12.1%）最多，其次為澳洲（10.8%）及英國（8.7%）。亞洲地區則為中國（9.7%）、日本（6.1%）及韓國（4.4%）。
調查顯示，台灣高教及華語文教學的全球知名度仍有待提昇，52%受訪者對台灣高教與華語文環境完全陌生，不太瞭解佔31.3%；相較之下，台灣本身知名度較高，但仍有60.5%的受訪者表示完全不認識及不太認台灣。
台灣國際文教創新交流協會執行長洪志衛認為，政府提供留台工作獎學金有助吸引外國學生到台灣留學，但海外學生普遍對台灣高教環境仍相當陌生，知名度不足將是台灣吸引國際人才的最大挑戰，建議政府未來應持續拓展台灣在國際社會的能見度，並提升外籍人士就業環境友善程度，而大學校院及華語中心除傳統招生管道外，應運用新興數位及社群媒體行銷，提高知名度，將更有助於突顯自身特色，推動境外招生。
對於國際攬才，海底撈火鍋特別針對僑生招才，在徵才頁面設置「畢業僑外生留台專區」，面試錄取後，就可依「僑外生留台工作評點制」申請工作許可，並提供培訓課程，若之後僑生想回到母國或到海外發展，能參與海外門市拓點，包括東南亞及歐美等國家。
對於台灣人才短缺問題，多數業者盼望政府簡化僑生在台工作或外籍專業人士來台的作業流程，乾杯集團人力資源部經理高婷莉就在104人力銀行《民生消費產業人才白皮書》 中，建議政府簡化雇主聘用僑外生在台工作的申請流程，這些僑外生會說國語、具備服務精神，也相對熟悉台灣的文化，若畢業後留在台灣工作，可挹注餐飲服務業的人才與人力。