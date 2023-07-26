陳玉珍稱8成議長對郭台銘「寄予厚望」 侯辦：珍亂！讓人看笑話
國民黨全代會雖通過徵召新北市長侯友宜參選總統，不過鴻海集團創辦人郭台銘聲勢不減，黨內仍有不少挺郭派聲音，藍委陳玉珍就說，不只彰化縣議長謝典林、屏東縣議長周典論，全台大部分議長、最少八成以上都對郭台銘「寄予厚望」。對此，侯友宜競辦發言人黃子哲不滿嗆「珍亂」。
記者何哲欣／台北報導
黃子哲在臉書發言，陳玉珍說全台大部分議長、最少八成以上都對郭台銘「寄予厚望」，如果這個厚望是希望郭台銘與國民黨一起打拚，力挺侯友宜，下架民進黨政府，那這樣的觀察算是客觀，但如果陳玉珍是意有所指國民黨的議長中有八成是支持郭台銘，而非侯友宜參選總統，那就請陳玉珍公布是那些議長，否則這就是標準的假消息，「誤己就算了，但陷人於不義，就罪孽深重了。」
黃子哲說，現在全國各縣市國民黨在議會共有15席議長，有八成都已經公開支持侯友宜，也全力幫忙輔選，這就是同黨同志的情義相挺，侯友宜也感激在心，「有趣的是，過去陳委員也曾說，國民黨有過半數的中常委支持提名郭台銘，到底是陳委員算術不好？還是算計人太好？只有她自己最清楚，確實整合尚未完全成功，同志仍須努力，但不需製造嫌隙，尤其全代會已確認侯友宜的提名，現在就是大家團結一心，努力衝刺的關鍵時刻，這樣『珍亂』，只會讓人看笑話，只會兩敗俱傷，只會讓民進黨得逞。」