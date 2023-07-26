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專家分析4不確定因素影響下半年總經　「聖嬰現象」竟成其一

▲台灣經濟研究院日前下修今年經濟成長率至1.66％，景氣預測中心主任孫明德更提出下半年恐影響經濟的4點不確定因素。（圖／翻攝自Pixabay）
▲台灣經濟研究院日前下修今年經濟成長率至1.66％，景氣預測中心主任孫明德更提出下半年恐影響經濟的4點不確定因素。（圖／翻攝自Pixabay）

記者鄭妤安／台北報導

又一家預測機構宣告今年經濟成長「保2」落空！台灣經濟研究院日前下修今年經濟成長率至1.66％，景氣預測中心主任孫明德更提出下半年恐影響經濟的4點不確定因素，分別為漲價類別從商品轉至服務，以及美中兩強在半導體領域的管制動作頻頻，其負面效果恐外溢至全球供應鏈，另外，供應鏈去化速度不一，拖累國內經濟成長動能，最後，「聖嬰現象」可能也是下半年影響經濟的不確定因素之一，加上俄烏戰爭未歇，此時萬一又有哪個農產地國家遇乾旱或水災，原物料價格除了油價以外，恐有另一波上漲。

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台經院日前預測今年國內經濟成長率為1.66%，較上次預測下修0.65個百分點，儘管民間消費動能穩健，然而，上半年因全球終端需求不振，商品存貨調整時間拉長，使得台灣上半年出口、外銷訂單、廠商進口資本設備、製造業生產指數等數據均呈雙位數衰退態勢，也使得民間投資趨向審慎，加上中國疫後經濟復甦不如預期、美歐下半年經濟前景仍不樂觀。

孫明德點出下半年總體經濟不確定因素，首先，今年以來，通膨率已隨商品類價格漲幅趨緩而下降，但服務類價格年增率仍上升，使通膨回降緩慢，以美國舉例，美國今年物價漲5.6%，其中內需服務業占了4.5%，商品僅佔1.1%，同樣的情況，其他國家沒有這麼明顯，但台灣卻也出現類似情形，今年台灣物價漲幅2.4%，服務占1.4%，商品占1%。

服務類價格較具有僵固性，近期受勞動市場緊俏，導致核心通膨仍高，可能使主要央行維持高利率水準更長的時間，將不利民間消費與投資成長，恐延緩全球經濟復甦步調與台灣外貿表現。

其次，近期美中兩國之間的科技對峙又進一步升級，隨著美國、日本和荷蘭等國相繼實施針對半導體製造設備的管制措施，中國也緊隨其後採取反制措施，中國商務部宣佈，自8月起將對製造半導體和其他電子零件所需的兩種關鍵材料（鎵和鍺）實施新的出口限制，恐使得製造商以及它們在科技、電信、能源和汽車行業的客戶就需要減緩生產或者漲價，可能對全球半導體市場帶來影響。

第三，隨著全球終端商品需求走弱，貿易與外銷訂單數據就成為市場的焦點，用以追蹤廠商去化庫存進度。台灣出口與外銷訂單年增率已自去年9月開始陷入「連10黑」的窘境，而今年上半年各產業庫存去化程度不一，拖累國內經濟成長動能，因此，各產業供應鏈庫存調整完成的時間，將影響國內民間投資與經濟表現。

最後，孫明德提到，「聖嬰現象」可能也是下半年影響經濟的不確定因素之一，美國國家海洋暨大氣總署（NOAA）於7月初宣布「聖嬰現象」再度降臨，上次出現聖嬰現象是在2014至2016年，而2016年是全球有紀錄以來最熱的一年，科學家預測2024年全球氣溫或再創新高。

在南亞、東南亞市場中，農、林、漁業佔整體GDP的20%，容易受到聖嬰現象影響。近期全球各地天氣不穩，日本九州、秋田淹大水，中國北京前兩天也下起大雨，上述一回兒大雨，一回兒旱災的極端氣候，恐影響糧食收成。再者，俄烏戰爭未歇，俄羅斯日前才今終止參與黑海穀物協議，代表進入黑海區域的戰爭風險大幅提升，也為全球糧食供應安全，再投下變數。

孫明德表示，此時萬一又是哪個農產產地比如像美國棉花、小麥，或者巴西等國若遇乾旱或水災，農產品大幅減產，原物料價格除了油價以外，恐有另一波上漲。

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