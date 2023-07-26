瞄準電動車商機！台日企業合作投資泰國市場 MIH電動車曝新商模
外貿協會與日本貿易振興機構(JETRO)在7月底落幕的台灣形象展之泰國首站期間，合作辦理「台日共同拓展第三國市場商務合作論壇」，並邀請到台灣及日本在泰國之商界領袖及知名台灣企業如MIH開放電動車聯盟 、台達電等企業分享位於集團計畫與合作機會。
國際中心賴正琳／綜合報導
開場由外貿協會副秘書長邱揮立介紹因應「泰國電動車30@30」的趨勢，以及全球供應鏈重組下的台日企業合作需求，催生了本次的活動。接著由重量級講者MIH開放電動車聯盟的黃怡茹顧問介紹了旗下即將推出的共享小型電動車──Project X的發想背景以及商業模式，目標在年輕人買車比率不斷降低的未來，不再賣車而是以共享服務的方式賣「時間」。該車款小型方便清潔且輕便易駕駛，現場引起眾多迴響，立即有聽眾提問預計何時在泰國推出服務。
本次論壇台日企業熱烈參與，出席人次超過113人次座無虛席，隨後舉行之一對一商務洽談會亦是前所未有的熱絡，除了 MIH開放電動車聯盟 、台達電等企業洽談場次全滿外，日方參與企業中尚可見到知名的三井集團、住友集團等大型企業。相信藉由今年的商務合作論壇及相關媒合活動，能夠開創更多台日雙方企業在第三國合作的契機。
據悉，泰國是東南亞地區中電動化轉型最積極的國家，國家電動汽車政策委員會（EV Board）於2020年公布「30@30電動車發展政策」，並制定電動汽車路徑圖（Roadmap），泰國政府揚言到2030年前達成電動汽車占國產汽車30%之目標；在充電基礎設施方面，目標2030年達到全國布建12,000個直流公共充電樁，2035年達到36,500個。由於政府大力推動政策，讓各國電動車業者蠢蠢欲動，希望能搶下這塊新興市場。