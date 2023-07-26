颱風假增桃園改北北基桃共識 侯友宜：讓共同生活圈人民早做準備
針對颱風假從過去的北北基縣市共識決，增加桃園市改為北北基桃共識，新北市長侯友宜今（26）日主持杜蘇芮颱風防颱整備會議及市政會議後受訪表示，因為新北市剛好界接在北北基桃中心點，強調各縣市首長、人事作業單位步調一致、快速反應，讓共同生活圈的民眾可以隨時掌握颱風要不要停止上班上課的情形，大家早做準備。
記者吳嘉億／新北報導
侯友宜表示，因為北北基桃本來就是共同的生活圈，在當市長時就要跟桃園、基隆、跟各市長聯絡，現階段這樣子會更好，保持完整的聯繫方式，而且快速的反應，只要天氣預報出來，大概可以研判明天要不要停班停課，就會越快越好。
至於記者問到是否會針對過去常淹水的地區加強整備與取消相關選舉行程，侯友宜沒有回應選舉行程，而是談到颱風來襲第一個最重要的任務是人民的安全，提到這幾天要求各局處落實防颱整備工作，也已經開了3次會議，尤其在積淹水的地方，除了把淤溝清理好以外，也派出偵水志工隨時掌握狀況，也會利用科技把積淹水底下的情形做好掌握。
侯友宜說到，希望這一次的防颱能夠做到萬無一失，讓人民能夠平安度過這次颱風有可能帶來的豪大雨，甚至讓在風力跟雨勢底下所造成的災害，能夠降到最低。