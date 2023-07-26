陳建州改告刑事換新律師！他曾任職檢察署15年 超強背景曝光
藝人陳建州（黑人）日前遭到大牙（周宜霈）控訴11年前性騷擾，否認指控並提起民事告訴要求賠償1千萬元。不過，近日他卻撤回民事告訴，改提刑事告訴，從民事撤回起訴狀中可知，黑人已悄悄換律師，改由擁有15年檢察署服務背景的蘇志倫律師接手。
記者薛羽彤/綜合報導
在大牙曬出的起訴書中，可以發現陳建州、范瑋琪夫妻悄悄換了新律師，蘇志倫律師來頭可不小，據事務所資料顯示，蘇志倫不僅是法律事務所所長，還曾在檢察署服務長達15年，服務地區包括板橋、桃園、宜蘭檢察署。
資料顯示蘇志倫專長則包括，財務金融、商務法律案件、政府採購、貪瀆、民刑事上訴第三審案件、不動產糾紛、勞資糾紛、稅務爭議、公平交易法、工程、國際貿易等等。此外，蘇志倫律師在大專院校、補習班、司法官訓練所及法官學院從事教學達20年。這次蘇志倫替陳建州打官司結果將會如何，外界都在關注。
陳建州原對大牙提出民事告訴，大牙24日發文表示：「今天收到了法院寄來的撤回起訴通知，相信事實是不容挑釁的。」對此，陳建州回應：「本人不占用及利用大眾資源，一切聽從律師的建議，已提出刑事告訴。感謝！」據法律人士分析，陳建州若改提刑事告訴，很有可能是刑法第310條的加重誹謗罪。而大牙透過經紀人回應，「針對法律層面問題，目前暫時都先不回應。」