新二代辦多元美食饗宴 與移民署長同歡、腦力激盪地方創生
移民署與國家發展委員會及基隆市政府合作，辦理「新住民子女多元文化在地創生培育營」，鐘景琨署長表示，這次邀請42位新住民及國人子女，藉由深度交流在地老建築創生新靈魂，如舊漁會大樓、舊正濱派出所等轉型典範，期待新住民子女善用母國特色，發揮創意將所見所聞融合台灣風情，激盪更豐富的文化火花，讓我國創生文化更添驚豔。
國際中心賴正琳／綜合報導
鐘景琨署長表示，這次主題聚焦在地創生，培育營除多元文化交流、創新簡報製作及舞台魅力表達外，也安排在地知名團隊經驗分享像是和平島公園、委託行街區等地方轉型創生案例，城市如何再生而改變，其中作業過程及各方合作參與等細膩介紹，讓新住民子女充分學習，期以為地方創生注入新活力與新能量。
今年參與培育營的學員中父母親原生國籍分別為越南、印尼、泰國、中國和馬來西亞等地區，這次邀請回娘家擔任營隊小隊輔的李同學，母親來自越南，藉由營隊活動，深化對家人的認同。另外，就讀世新大學一年級的鍾同學，母親來自印尼，覺得擁有多元文化的背景，讓她對未來的規劃更有自信。
鐘景琨署長表示，希望學員發揮創意，運用所學資源，在營隊最後一天的成果發表競賽中，結合多元文化背景DNA，發掘在地生命故事，打造具特色的「在地一日輕旅行地圖」，並在未來成為地方創生的種子，共同開創更多發展的可能性。