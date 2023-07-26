董至成曾嘆「對岸容不下我」！突宣告將回大陸發展　收入現況曝光

黃沐妍「體脂13%」超猛身材沒得名！見台下親友哭了：我何德何能

▲黃沐妍為了這次健美比賽，把體脂降到只有13%，雖然最終沒有得名，但見到台下的親友團們，讓她十分感動，「我何德何能。」（圖／夢想盃執行委員會提供）
▲黃沐妍為了這次健美比賽，把體脂降到只有13%，雖然最終沒有得名，但見到台下的親友團們，讓她十分感動，「我何德何能。」（圖／夢想盃執行委員會提供）

記者詹鎰睿/綜合報導

藝人黃沐妍（小豬）日前憑藉體脂只有13%的超狂身材，參與好友夢多舉辦的健美比賽，驚豔眾人，讓不少粉絲看到她的毅力與精神。事實上，黃沐妍昨（25）日在臉書坦言，其實她當初完全不敢邀請親友們觀賽，結果最後見到大家現身，令她十分感動。

我是廣告 請繼續往下閱讀
黃沐妍在臉書上發文寫下參賽完的心得：「站在舞台的時刻，心流的境界，完全享受當下。」為了這次的健美比賽，黃沐妍近年積極備戰，就連生日都是在訓練中度過，背後歷經不少的辛苦。黃沐妍承認，「這次比賽，我不敢主動邀請人」，結果家人、朋友都主動前來，讓她非常感動，就連《全明星》領隊錢薇娟都到場替她加油。

▲《全明星》女神黃沐妍穿著火辣比基尼參加健美比賽，她透露目前體脂只有13%，超狂身材成為現場亮點。（圖／夢想盃執行委員會提供）
▲黃沐妍透露，她不敢邀請親友來觀賽，結果大家卻主動現身，讓她很感動。（圖／黃沐妍FB）
雖然黃沐妍最後沒有得名，但仍對於自己的表現感到滿意，「我還是喜極而泣了，完成了一項不可能的任務，解任務的過程中，我看到了周圍比我自己還更重視我的夥伴們。」也在文中對一路以來陪著她的教練、朋友們致謝，「我何德何能，能擁有這麼多貴人，我的心中，永遠都會有你們的位子！」

最後，黃沐妍還親自傳訊息給節目《全明星運動會》的製作人並親自道謝，是對方讓她踏上運動這條路，「『馬拉松是我的堅持，而全明星是我的開始。』對，沒有全明星，沒有勇於嘗試的黃沐妍，沒有馬拉松，沒有堅持不放棄的黃沐妍。謝謝夢想盃，讓我看到藝高人膽大的黃沐妍。」


《全明星》女神黃沐妍比基尼參戰！體脂只有13%　超狂身材曝光

謝忻登百岳驚傳一度失聯！同伴空拍機尋人　黃沐妍氣喊：慎選山友

黃沐妍經典賽隔壁坐全場最帥男子　支持夢多也心繫中華隊

酸胡釋安拿MVP是「亂頒」！《全明星》黃沐妍急道歉滅火

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀