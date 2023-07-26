黃沐妍「體脂13%」超猛身材沒得名！見台下親友哭了：我何德何能
藝人黃沐妍（小豬）日前憑藉體脂只有13%的超狂身材，參與好友夢多舉辦的健美比賽，驚豔眾人，讓不少粉絲看到她的毅力與精神。事實上，黃沐妍昨（25）日在臉書坦言，其實她當初完全不敢邀請親友們觀賽，結果最後見到大家現身，令她十分感動。
記者詹鎰睿/綜合報導
黃沐妍在臉書上發文寫下參賽完的心得：「站在舞台的時刻，心流的境界，完全享受當下。」為了這次的健美比賽，黃沐妍近年積極備戰，就連生日都是在訓練中度過，背後歷經不少的辛苦。黃沐妍承認，「這次比賽，我不敢主動邀請人」，結果家人、朋友都主動前來，讓她非常感動，就連《全明星》領隊錢薇娟都到場替她加油。
雖然黃沐妍最後沒有得名，但仍對於自己的表現感到滿意，「我還是喜極而泣了，完成了一項不可能的任務，解任務的過程中，我看到了周圍比我自己還更重視我的夥伴們。」也在文中對一路以來陪著她的教練、朋友們致謝，「我何德何能，能擁有這麼多貴人，我的心中，永遠都會有你們的位子！」
最後，黃沐妍還親自傳訊息給節目《全明星運動會》的製作人並親自道謝，是對方讓她踏上運動這條路，「『馬拉松是我的堅持，而全明星是我的開始。』對，沒有全明星，沒有勇於嘗試的黃沐妍，沒有馬拉松，沒有堅持不放棄的黃沐妍。謝謝夢想盃，讓我看到藝高人膽大的黃沐妍。」