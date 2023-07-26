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歐陽妮妮近距離和BLACKPINK合影　2萬人震驚：為何可以合照？

▲歐陽妮妮（前排左一）分享和BLACKPINK近距離的合照。（圖／翻攝自歐陽妮妮臉書）
▲歐陽妮妮（前排左一）分享和BLACKPINK近距離的合照。（圖／翻攝自歐陽妮妮臉書）

記者楊穎軒／綜合報導

星二代歐陽妮妮曾演出國片《六弄咖啡館》、奇幻愛情喜劇《腦波小姐》，雖然名氣不及二妹歐陽娜娜，但亮眼外型、絕佳衣品仍吸引一票死忠粉絲追隨，她5月與家人到澳門看南韓女子天團BLACKPINK的演唱會，昨（25）日在粉專分享與4位女神的合照，吸引2萬人按讚，網友羨慕地說：「為何可以跟4個團員一起合照！」

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▲歐陽妮妮身材修長且十分纖細。（圖／翻攝自歐陽妮妮FB）
▲歐陽妮妮IG有88萬人追蹤。（圖／翻攝自歐陽妮妮臉書）
曝光的照片，歐陽妮妮和媽媽傅娟、部落客閨密陳卉站在BLACKPINK成員Jisoo、Jennie、Lisa、Rosé前方，妮妮剛好與偶像Jisoo都比出勝利手勢，她開心到露齒燦笑，配文引用BLACKPINK歌詞寫下「In my area」，網友留言「我的追星天花板」、「太夢幻的照片了」、「好幸福」、「我的天」，有人注意到61歲傅娟相當凍齡，誇讚：「娟姐正翻！」

▲歐陽妮妮（前排左一）分享和BLACKPINK近距離的合照。（圖／翻攝自歐陽妮妮臉書）
▲歐陽妮妮（前排左起）、網紅陳卉、傅娟與Jisoo（後排左起）、Jennie、Lisa、Rosé合影。（圖／翻攝自歐陽妮妮臉書）
陳卉在歐陽妮妮貼文下留言「謝謝寶貝」，似乎是托好姊妹的福才能與BLACKPINK合影，她發文直呼「這是我人生最幸福時刻，還記得那一天我真的緊張到不行，一到後台馬上走到Jennie面前，要告訴她我真的很喜歡她，但我瞬間變成啞巴...完全沒辦法用言語來形容我有多感動」，透露將合照設定成手機桌面，「每天看到都充滿幸福，我真的太愛了！」

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