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美FOMC利率決策將出爐　升息與否？布局多元債券可攻守兼備

▲台北時間周四（27日）凌晨，美國FOMC將公布今年7月份利率決策。（圖／美聯社／達志影像）
▲台北時間周四（27日）凌晨，美國FOMC將公布今年7月份利率決策。（圖／美聯社／達志影像）

記者許家禎／台北報導

台北時間周四（27日）凌晨，美國FOMC將公布今年7月份利率決策，目前市場預期將升息一碼，而有投信業者也認為將升息，主要原因有二個，一是核心通膨仍高於目標，勞動市場緊俏，二是為決心打擊通膨，現在若政策轉向言之過早。不過，若暫停升息的話，從歷史經驗來看，之後報酬率漲幅顯著，由於逐漸步入升息尾端，因此建議可布局多元債券來分散風險，可靈活應對現況與攻守兼備。

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施羅德投信指出，美國6月份公布數據顯示通膨明顯放緩，消費者物價指數（CPI）年增率從5月份4%下降至3%，除了考量去年同期能源價格上漲不再納入指數計算的基期效果外，6月份通膨亦僅較前月增加0.2%，為市場預期之下緣；核心通膨月增率（排除食品和能源）情況亦相同，僅較上月增加0.2%、低於市場預期。

美國聯準會表示，在6月份暫停升息是為了爭取一些空間，以「評估其他訊息及其對貨幣政策的影響」，但隨後又釋出可能在7月份升息的訊息；6月份FOMC會議的利率點陣圖顯示，委員們計畫在7月和9月分別各升息一碼。

不過，最新通膨數據顯示，過去持續升息已逐漸對價格壓力產生作用，因較高的利率會減少需求；隨著通膨緩解，美國聯準會是否會暫緩進一步緊縮政策的步調，並取消7月升息的計畫呢？為此，施羅德投信認為，美國聯準會7月仍將升息，主要原因有二。

原因一為核心通膨仍高於目標，勞動市場緊俏：首先，市場仍對通膨及勞動市場感到擔憂，通膨率居高不下，雖然核心通膨率低於預期，但上個月月增率仍達4.8%，遠高於美國聯準會目標。原因二為決心打擊通膨，政策轉向言之過早：若在貨幣政策轉向將使債券市場出現大幅反彈，從而放寬金融條件，將有助於支撐經濟活動，抵銷貨幣政策的限制性，考量美國聯準會釋出對於打擊通膨的決心，此時放緩升息似乎言之過早。

不過，若暫停升息的話，施羅德環球收息債券基金產品經理劉又慈表示，從歷史經驗顯示，暫停升息期間，如2006年或2018年，不論是全球投資級債指數與非投資級債指數，報酬率漲幅顯著，隨著目前即將邁入暫停升息階段，建議投資人可把握此機會進場債券的投資甜蜜點，布局多元債券來避險，除了可享債息與資本利得，歐元及英鎊債之匯率避險收益也是潛在收益來源，資產配置的短存續期間亦可有效降低當前利率波動所造成的影響。


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