美FOMC利率決策將出爐　升息與否？布局多元債券可攻守兼備

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美國聯準會表示，在6月份暫停升息是為了爭取一些空間，以「評估其他訊息及其對貨幣政策的影響」，但隨後又釋出可能在7月份升息的訊息；6月份FOMC會議的利率點陣圖顯示，委員們計畫在7月和9月分別各升息一碼。
不過，最新通膨數據顯示，過去持續升息已逐漸對價格壓力產生作用，因較高的利率會減少需求；隨著通膨緩解，美國聯準會是否會暫緩進一步緊縮政策的步調，並取消7月升息的計畫呢？為此，施羅德投信認為，美國聯準會7月仍將升息，主要原因有二。
原因一為核心通膨仍高於目標，勞動市場緊俏：首先，市場仍對通膨及勞動市場感到擔憂，通膨率居高不下，雖然核心通膨率低於預期，但上個月月增率仍達4.8%，遠高於美國聯準會目標。原因二為決心打擊通膨，政策轉向言之過早：若在貨幣政策轉向將使債券市場出現大幅反彈，從而放寬金融條件，將有助於支撐經濟活動，抵銷貨幣政策的限制性，考量美國聯準會釋出對於打擊通膨的決心，此時放緩升息似乎言之過早。
不過，若暫停升息的話，施羅德環球收息債券基金產品經理劉又慈表示，從歷史經驗顯示，暫停升息期間，如2006年或2018年，不論是全球投資級債指數與非投資級債指數，報酬率漲幅顯著，隨著目前即將邁入暫停升息階段，建議投資人可把握此機會進場債券的投資甜蜜點，布局多元債券來避險，除了可享債息與資本利得，歐元及英鎊債之匯率避險收益也是潛在收益來源，資產配置的短存續期間亦可有效降低當前利率波動所造成的影響。