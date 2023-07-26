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以越語殺出血路！越南第一美女參演《浪姐4》　成功拿下佳績

▲越南第一美女芝芙參演《浪姐4》，表演越南語舞蹈，廣受觀眾喜愛。（圖／翻攝自Instagram）
▲越南第一美女芝芙參演《浪姐4》，表演越南語舞蹈，廣受觀眾喜愛。（圖／翻攝自Instagram）

國際中心賴正琳／綜合報導

越南第一美女芝芙（Chi Pu）在近期落幕的中國真人秀《浪姐4》中廣獲觀眾喜愛，不但打敗其他女藝人並成團出道，她在節目中以越南語表演的片段，也被大讚「為越南爭光」，讓越南的舞蹈和文化能出現在其他國家的節目。《浪姐4》最終由台灣女星Ella拿下總冠軍，芝芙和台灣女星如A-Lin、賈靜雯也在成團名單當中。

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芝芙在1993年出生於越南河內，原名阮垂枝（Nguyễn Thùy Chi），父親是名軍人、母親則是英語老師，從小芝芙便展露唱歌、音樂和跳舞的天賦，10歲便獲得河內電子鋼琴首獎，16歲參與越南青少女選美比賽，成功進入20強，她旋即開啟模特兒事業，並接下許多廣告和代言。

2013年她轉戰戲劇界，在越南國家電視台的戲劇《水滴》和《幸福的夢》擔任女主角，2014至2019年間芝芙獲得越南本土多個女演員獎，同時廣獲眾多人氣，她的Instagram擁有超過580萬人追蹤，在海內外擄獲許多粉絲。

▲越南女星芝芙扮成美人魚的照片再度引爆話題，許多網友紛紛留言表示這比真人版美人魚女主角還美。 （圖／翻攝自Instagram）
▲越南女星芝芙以美貌聞名，同時身兼演員、歌手、模特兒和導演。 （圖／翻攝自Instagram）
芝芙除了在模特兒界和戲劇圈大放光彩，她甚至參加越南舞蹈比賽真人秀《與星共舞第六季》並拿下銅牌，另外，她也以導演身份推出探討LGBTQ議題的短片，在上映三天內便獲得50萬美元的票房，2020年更被《富比世》雜誌評為亞太地區社群網路最具影響力的一百人之一，聲勢水漲船高。

本次她出演中國真人秀《浪姐4》，一開始外界擔憂她唱外國語言的歌曲，是否能獲得觀眾喜愛，幸好最終她跨越語言隔閡，以美貌、實力和舞台表演獲得滿堂喝彩。其實一開始芝芙轉型為歌手的道路不被看好，甚至有越南評論家批評她「乖乖當演員就好」，讓她剛開始從演員轉型成唱跳歌手時，受到不少壓力和挑戰，直到推出單曲《親愛的請留下》，並獲得1.1億次觀看次數後，情況才開始好轉。如今她出演《浪姐4》，讓越南語歌曲有機會出現在外國的電視螢幕上，各國粉絲們心情都難掩激動，紛紛湧入她的Instagram恭賀她在比賽中勝出。


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