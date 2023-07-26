以越語殺出血路！越南第一美女參演《浪姐4》　成功拿下佳績

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2013年她轉戰戲劇界，在越南國家電視台的戲劇《水滴》和《幸福的夢》擔任女主角，2014至2019年間芝芙獲得越南本土多個女演員獎，同時廣獲眾多人氣，她的Instagram擁有超過580萬人追蹤，在海內外擄獲許多粉絲。
芝芙除了在模特兒界和戲劇圈大放光彩，她甚至參加越南舞蹈比賽真人秀《與星共舞第六季》並拿下銅牌，另外，她也以導演身份推出探討LGBTQ議題的短片，在上映三天內便獲得50萬美元的票房，2020年更被《富比世》雜誌評為亞太地區社群網路最具影響力的一百人之一，聲勢水漲船高。
本次她出演中國真人秀《浪姐4》，一開始外界擔憂她唱外國語言的歌曲，是否能獲得觀眾喜愛，幸好最終她跨越語言隔閡，以美貌、實力和舞台表演獲得滿堂喝彩。其實一開始芝芙轉型為歌手的道路不被看好，甚至有越南評論家批評她「乖乖當演員就好」，讓她剛開始從演員轉型成唱跳歌手時，受到不少壓力和挑戰，直到推出單曲《親愛的請留下》，並獲得1.1億次觀看次數後，情況才開始好轉。如今她出演《浪姐4》，讓越南語歌曲有機會出現在外國的電視螢幕上，各國粉絲們心情都難掩激動，紛紛湧入她的Instagram恭賀她在比賽中勝出。