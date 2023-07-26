NBA／詹皇家族成員一覽！2兒子都打球　如何和老婆Savannah結識？

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之後在LeBron的窮追猛打下，兩人展開了戀情，Savannah一路陪伴LeBron走向偉大，最終在2013年9月14日於加利福尼亞州的聖地牙哥舉行婚禮，正式結為連理，該場婚禮有多達200人參加，其中除了LeBron在熱火隊的隊友，也不乏演藝圈的著名名人，Jay-Z、Beyonce等人都到場慶祝。
結婚後的Savannah除了不斷在精神上支持LeBron，做他最有力的後盾之外，同時也是商業夥伴，Savannah在管理他們兩人的合資企業方面發揮著巨大的作用，LeBron對於自己賢慧的妻子曾評價到，「任何一個像我這樣的人都需要有一個堅定的後盾，一個在任何環境下都能支持你的人，Savannah就是這樣一個人，我很愛她。」
Savannah與LeBron育有2子1女，大兒子Bronny James出生於2004年10月6日，與父親同樣為籃球員，並且展現出了不俗的天賦，高中時曾為5星高中生，預計明年會投入NBA選秀，而LeBron也曾多次表達自己想跟兒子一起打球的心願，最快有機會在明年達成。
次子Bryce James出生於2007年6月14日，相較於大哥，Bryce展現出了更高的籃球天賦，目前16歲的年紀身高已經接近200公分，尤其在體能方面更接近年輕時的LeBron，若LeBron能持續保持健康，未來與兩個兒子一同打球也並非不可能。
小女兒Zhuri James出生於2014年10月22日，小小年紀便擁有屬於自己的YouTube頻道，時常在頻道上展現自己的多才多藝，LeBron自己也常常在社群媒體中貼出兩人的溫馨時刻，可以看出Zhuri在LeBron心中珍貴的地位。