NBA／簽了！塞爾提克Jaylen Brown獲95.2億大合約　創下史上紀錄

NBA／詹皇家族成員一覽！2兒子都打球　如何和老婆Savannah結識？

▲美國職籃NBA超級巨星LeBron James早在18歲的年紀就名滿全美，能夠達到如今的地位，LeBron身後的賢內助Savannah James功不可沒。（圖／美聯社／達志影像）
▲美國職籃NBA超級巨星LeBron James早在18歲的年紀就名滿全美，能夠達到如今的地位，LeBron身後的賢內助Savannah James功不可沒。（圖／美聯社／達志影像）

實習記者陳逸／綜合報導

美國職籃NBA超級巨星LeBron James早在18歲的年紀就名滿全美，現在更已是家家戶戶耳熟能詳的運動員，能夠達到如今的地位，LeBron身後的賢內助Savannah James功不可沒，與大多數球星不同的是，Savannah相當低調，一直要到前幾年疫情期間，LeBron在網路上貼出許多一家人互動的影片跟貼文中，才逐漸進入球迷們的視野中。

我是廣告 請繼續往下閱讀
Savannah James原名Savannah Brinson，1986年8月27日出生於俄亥俄州的阿克倫，與LeBron是老鄉，兩人年齡相差2歲，16歲時與LeBron結識，那時的Savannah是學校女壘隊及啦啦隊成員，LeBron在一場橄欖球的比賽中注意到了她，於是邀請她去看自己打籃球，Savannah就在這時被LeBron打球的身姿所吸引住了。

之後在LeBron的窮追猛打下，兩人展開了戀情，Savannah一路陪伴LeBron走向偉大，最終在2013年9月14日於加利福尼亞州的聖地牙哥舉行婚禮，正式結為連理，該場婚禮有多達200人參加，其中除了LeBron在熱火隊的隊友，也不乏演藝圈的著名名人，Jay-Z、Beyonce等人都到場慶祝。

▲洛杉磯湖人球星LeBron James和他兒子Bronny合影。（圖／美聯社／達志影像）
▲洛杉磯湖人球星LeBron James和他兒子Bronny合影。（圖／美聯社／達志影像）
結婚後的Savannah除了不斷在精神上支持LeBron，做他最有力的後盾之外，同時也是商業夥伴，Savannah在管理他們兩人的合資企業方面發揮著巨大的作用，LeBron對於自己賢慧的妻子曾評價到，「任何一個像我這樣的人都需要有一個堅定的後盾，一個在任何環境下都能支持你的人，Savannah就是這樣一個人，我很愛她。」

Savannah與LeBron育有2子1女，大兒子Bronny James出生於2004年10月6日，與父親同樣為籃球員，並且展現出了不俗的天賦，高中時曾為5星高中生，預計明年會投入NBA選秀，而LeBron也曾多次表達自己想跟兒子一起打球的心願，最快有機會在明年達成。

▲Savannah與LeBron育有2子1女。（圖／美聯社／達志影像）
▲Savannah與LeBron育有2子1女。（圖／美聯社／達志影像）
次子Bryce James出生於2007年6月14日，相較於大哥，Bryce展現出了更高的籃球天賦，目前16歲的年紀身高已經接近200公分，尤其在體能方面更接近年輕時的LeBron，若LeBron能持續保持健康，未來與兩個兒子一同打球也並非不可能。

小女兒Zhuri James出生於2014年10月22日，小小年紀便擁有屬於自己的YouTube頻道，時常在頻道上展現自己的多才多藝，LeBron自己也常常在社群媒體中貼出兩人的溫馨時刻，可以看出Zhuri在LeBron心中珍貴的地位。

NBA／詹皇兒子Bronny未來還能打球嗎？心臟病權威對此態度樂觀

NBA／詹皇之子Bronny能否重返球場？前一名球員在發病後6個月回歸

NBA／詹皇兒子Bronny心臟驟停！救護車、警車出動　情況為3級警報

NBA／詹皇大兒子Bronny一度心臟驟停！送加護病房後已穩定

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀