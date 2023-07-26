郭雪芙被拍到有新歡？她揭好友反應 懇求外界「別再幫我找男友」
郭雪芙出道多年緋聞不間斷，繼孫其君之後，今年又有新對象王子，不過兩人都沒承認。近日，郭雪芙被周刊拍到有新歡，對象是早午餐名店老闆Andy，兩人被拍到多次同進出，Andy社群上也不避諱與郭雪芙同框，充滿曖昧氛圍。對此，郭雪芙今（26）日發文駁斥緋聞，透露身邊朋友看到新聞都笑了，「拜託別再瞎掰了， 我單身。 別再幫我找男友了。」
記者薛羽彤/綜合報導
據《鏡週刊》報導，15日郭雪芙開車去載妹妹時， Andy也上了車，接著大夥便一起到健身房約會。據悉，郭雪芙是Andy店裡的常客，兩人悄悄曖昧發展戀情，被發現跟拍後還對鏡頭打招呼，兩人的關係令人引發遐想。
此外，郭雪芙和Andy近來在社群上也不避諱PO一起出遊的照片，郭雪芙曾在合照時將手搭在Andy肩上，互動相當曖昧。Andy是內湖知名早午餐店的老闆，也是Sandy婚禮的伴郎，IG上同框不少明星，如王子、夏和熙、江宏傑、毛弟等人。Andy咖啡廳開幕時眾星雲集，包括歐陽妮妮、賈靜雯、修杰楷夫婦等人，人脈甚廣。
不過，郭雪芙稍早在IG否認新戀情，發文請求周刊別再幫她亂配對，並向身旁異性好友道歉，「別再幫我跟我的朋友湊對了，我的異性友人們，不好意思喔！造成你們的困擾了。」強調自己目前單身中，「 別再幫我找男友了，我會自己找。」