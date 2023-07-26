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郭雪芙被拍到有新歡？她揭好友反應　懇求外界「別再幫我找男友」

▲郭雪芙被爆出有新歡，對此她發文澄清，自己目前單身中，懇求外界「別再幫我找男友」。（圖／郭雪芙FB）
▲郭雪芙被爆出有新歡，對此她發文澄清，自己目前單身中，懇求外界「別再幫我找男友」。（圖／郭雪芙FB）

記者薛羽彤/綜合報導

郭雪芙出道多年緋聞不間斷，繼孫其君之後，今年又有新對象王子，不過兩人都沒承認。近日，郭雪芙被周刊拍到有新歡，對象是早午餐名店老闆Andy，兩人被拍到多次同進出，Andy社群上也不避諱與郭雪芙同框，充滿曖昧氛圍。對此，郭雪芙今（26）日發文駁斥緋聞，透露身邊朋友看到新聞都笑了，「拜託別再瞎掰了， 我單身。 別再幫我找男友了。」

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▲郭雪芙表示，因為前陣子去溯溪曬傷的關係，現在的她除了保濕也很注重防曬。（圖／TVBS提供）
▲郭雪芙強調自己單身中，否認有新對象。（圖／TVBS提供）
據《鏡週刊》報導，15日郭雪芙開車去載妹妹時， Andy也上了車，接著大夥便一起到健身房約會。據悉，郭雪芙是Andy店裡的常客，兩人悄悄曖昧發展戀情，被發現跟拍後還對鏡頭打招呼，兩人的關係令人引發遐想。

▲郭雪芙與Andy關係親密。（圖 / 郭雪芙IG）
▲郭雪芙（上排左）與Andy（下排左）關係親密。（圖 / 郭雪芙IG）

此外，郭雪芙和Andy近來在社群上也不避諱PO一起出遊的照片，郭雪芙曾在合照時將手搭在Andy肩上，互動相當曖昧。Andy是內湖知名早午餐店的老闆，也是Sandy婚禮的伴郎，IG上同框不少明星，如王子、夏和熙、江宏傑、毛弟等人。Andy咖啡廳開幕時眾星雲集，包括歐陽妮妮、賈靜雯、修杰楷夫婦等人，人脈甚廣。

不過，郭雪芙稍早在IG否認新戀情，發文請求周刊別再幫她亂配對，並向身旁異性好友道歉，「別再幫我跟我的朋友湊對了，我的異性友人們，不好意思喔！造成你們的困擾了。」強調自己目前單身中，「 別再幫我找男友了，我會自己找。」

▲郭雪芙發文駁斥周刊報導，強調自己單身中。（圖 / 郭雪芙IG）
▲郭雪芙發文駁斥周刊報導，強調自己單身中。（圖 / 郭雪芙IG）

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