富士山來的水！Fika Fika聯名富士の湧水 星巴克開新店買1送1
台灣人熱愛喝咖啡，也追求更極致獨特的咖啡風味。台北名店Fika Fika Cafe預告將推出「史上最溫柔的聯名咖啡」，與「富士の湧水」聯名合作端出「富士山泉冰釀咖啡」，8月1日~8月31日整個月份都喝得到這杯獨特的冰釀咖啡。另外，星巴克又開了新門市，位於桃園主幹道的春日路上的「桃園春日門市」，推出獨家限定商品「琥珀花瓣女神玻璃碗」及「琥珀藝術鱗片玻璃杯」，凡購買兩商品其中之一，即可享點購兩杯特大杯相同口味/冰熱皆一致的飲料，享買一送一。
記者葉盛耀/綜合報導
「富士の湧水」標榜來自日本富士山海拔950米之高、富士箱根伊豆國立公園內地下200米深之處，擁有豐富的礦物質，是弱鹼性的軟水，口感溫順，成分純天然。此次Fika Fika Cafe選於8月1日~8月31日整個月分，與「富士の湧水」聯名推出「富士山泉冰釀咖啡」，採低溫冷萃的冰釀咖啡，標榜48小時以6度低溫冷萃出的冰釀咖啡，能保留富士山水的甘甜，喝得到巧克力、酒釀風味。
大眾咖啡品牌星巴克又有新門市開幕，此次再度以「城市綠地 與鳥共生」意象打造全新的桃園春日門市。該門市位於桃園主幹道的春日路上，特別打造以車道服務型門市(Drive-Thru)切和商圈。
歡慶桃園春日門市開幕，星巴克也推出「琥珀花瓣女神玻璃碗」及「琥珀藝術鱗片玻璃杯」，即日起至8月20日凡購買兩商品其中之一，即可享點購兩杯特大杯相同口味/冰熱皆一致的飲料，享買一送一。另也有多種優惠，即日起至7月28日凡原價點購新鮮現烤(Baked Fresh Here Now)系列三個，即可贈限定品項乙個。即日起至8月20日，憑當日單筆消費滿800元發票，即可獲得星巴克隨行手提袋乙個。