大S生子翻版！秋瓷炫產後癲癇吐血昏迷 于曉光護妻力阻生二胎
異國婚姻大不易，南韓女星秋瓷炫2017年嫁給中國男星于曉光，隔年產下一子，宛如大S生子翻版，她產後發生嚴重癲癇症狀，在醫院吐了滿身血，病況相當嚴重，經過醫護搶救撿回一條命，于曉光坦言自己「在生死邊緣把妻子拉回來」，儘管他一度跟女性行為親密被懷疑出軌，但夫妻如今依舊甜蜜如昔，于曉光相當呵護愛妻，不願她再生第二胎。
記者江芷稜/綜合報導
秋瓷炫與于曉光最近錄製韓國綜藝節目《同床異夢2》，夫妻大方講出內心話，于曉光對2年前烏龍出軌事件道歉，表示和友人互動親密，導致外界誤會，內心對妻子很過不去，「特別對不起妳，讓妳擔心了」，另外，他也表態不願秋瓷炫再生第二胎，因為愛妻為生子差點送命，一度因突發性癲癇渾身抽搐、口吐鮮血，昏迷了10天，堅決反對老婆生二胎，因為妻子太痛苦了。
于曉光還原秋瓷炫生子狀況，當時老婆產後30分鐘後突然大叫一聲，吐出滿口鮮血，他趕緊抱著秋瓷炫到鄰近醫院搶救，「她當時肺部都是血，全部都感染了，發著高燒40多度，身上全是冰塊，因為熱度降不下來，只能靠呼吸機維持狀況」，經醫師診斷她肺部90%都是血，昏迷了10多天，危急之際怕老婆咬到舌頭，于曉光還伸手到她嘴裡被咬到受傷，說到激動處，他紅了眼眶，忍不住落下男兒淚。
那段徘徊於生死邊緣的過程，于曉光說太痛苦了，自己是從死亡的邊緣把她拉回來，不捨老婆為育兒犧牲，一談到再生第二胎，他嚴正表示反對，秋瓷炫透露生完兒子後，一直還想再生女兒，但尊重老公的想法，夫妻覺得一家三口已經很幸福，經歷烏龍外遇事件，他們不受輿論影響，繼續攜手走向未來。