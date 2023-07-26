杜蘇芮來了！海陸空交通異動總整理　虎航明班機提早12小時飛

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📍公路
公路總局表示，高雄市桃源區與台東縣海端鄉台20線105K~171K+500（梅山口至利稻路段），已於今日7時實施預警性封閉，預計28日17時解除預警性封閉，其中149K~171K+500（向陽至利稻路段），預計先於28日7時開放。
另花蓮縣秀林鄉台8線114K+600~120K+500（合歡派出所前至金馬隧道東口），已於今日13時實施預警性封閉，視風雨情形開放通行；桃園市復興區台7線47K+400至60K+866（巴陵至西村），預計今日18時實施預警性封閉，預計28日08時解除預警性封閉（原111年尼莎颱風致災復建中）。
公路總局提到，為維用路人安全將逐級提升警戒作業，依氣象局定量降水預報情資研判可能強降雨致災或實施管制路段，包含台8線（中橫公路太魯閣路段）、台9線（花蓮至南迴路段）、台9戊線、台11線（海岸公路）、台23線（東富公路）、台24線、台26線及台30線，惟實際作為將依即時氣象情資及現場情況機動調整。
📍台鐵
台鐵表示，西部幹線（基隆=潮州間）、東部幹線（臺北=花蓮=臺東間）、平溪線、深澳線、內灣線、集集線、沙崙線等支線均正常行駛；枋寮=臺東間區間車17時以後視風雨狀況機動行駛；南迴線（高雄－臺東間）17時以後對號列車停駛。
順行列車
324次（台東=台南間）停駛
428次（台東=新左營間）停駛
328次（台東=新左營）全區間停駛
434次（台東=新左營間）停駛
逆行列車
165次（潮洲=臺東間）停駛
317次（枋寮=臺東間）停駛
323次（枋寮=臺東間）停駛
385次（潮州=臺東間）停駛
327次（新左營=臺東）全區間停駛
台鐵表示，自發布海警起至解除為止，購買上述期間內各級列車車票之旅客，可自乘車日起1年內，持未經使用車票至各車站辦理退票，免收手續費。使用信用卡購票旅客，未攜帶原購票信用卡，可由車站主管於票面簽證退現金。
📍高鐵
今日全線正常營運，各車次列車依時刻表發車，但為確保運行安全，颱風期間部分路段若風速、雨量過大，達到運轉限制標準時，列車將採取行車速限。
高鐵表示，自發布海警起至解除為止，購買上述期間列車車票旅客，若列車正常運行而未搭乘，或列車運轉變更、車次取消，可自乘車日起一年內，持未經使用車票至高鐵各車站辦理退票，免收手續費。
高鐵也說，為確保運行安全，若部分路段風速、雨量過大，達到運轉限制標準時，列車將採取行車速限，如因此延誤預定到站時間，屬天然災害因素，不適用延遲退費規定。
🟡航空
民航局表示，受杜蘇芮颱風影響，今日截至10時，國內線取消47架次，國際暨兩岸航線取消4架次。
📍立榮航空
立榮航空今日松山往返台東的航班全日取消，其他國內航線維持正常營運，並將視天候狀況調整航班。取消航班包含松山往台東B7–8725、B7–8727以及台東往松山B7–8726、B7–8728，松山往返台東4班次航班全數取消，另13時起，由台灣本島往返南竿、北竿航班全數取消，共計影響18架次。立榮航空將視天候狀況隨時調整航班，最新航班異動資訊，請多加利用洽立榮航空官網。
如透過立榮航空全球資訊網、App、7–ELEVEN ibon及全家FamiPort 以信用卡購票者，可於2023年7月25日起至機票有效期限到期日起一年內逕至官網或App辦理取消航班退票免扣手續費。
📍華信航空
華信航空今異動包含松山往台東AE393、AE395、台東往松山AE394、AE396、台中往花蓮AE731、花蓮往台中AE732、高雄往花蓮AE7931、花蓮往高雄AE7932、高雄往澎湖AE347、AE349、AE351、澎湖往高雄AE348、AE350、AE352、高雄往金門AE309、金門往高雄AE310全數取消等航班全數取消。
📍德安航空
德安航空宣布，今、明（27）往返台東蘭嶼、台東綠島航班全日取消，明日往返高雄七美、七美澎湖航班全日取消。
📍台灣虎航
台虎航預先公告明航班異動，航班較原先表定時間提早12小時起飛
IT323 高雄–澳門航班將提前至6時45分起飛
IT324 澳門–高雄航班將提前至9時35分起飛
實際的航班起、降情況，將依天氣狀況調整，各航班最新離到時間，仍以機場公佈為準。
📍日本航空
日航明日受到影響的航班有4班，28日受到影響航班有3班，共7班航班受到影響。
原定27日11時30分抵達的JL097，將延誤22小時30分鐘，於28日10時抵達、27日14時20出發JL098，延誤延誤20小時50分鐘，28日11時10分出發、27日20時55抵達的JL099，將延誤14小時15分鐘，28日11時10分抵達，27日20時55分抵達的JL809，將延誤14小時35分鐘，28日11時30分抵達。
另原定28日9時10分出發的JL096，延誤3小時10分鐘，將於28日12時20分出發、28日11時30分抵達的JL097，延誤1小時40分鐘，將於28日13時10分抵達、28日10時出發的JL802，延誤2小時25分鐘，28日12時25分出發。
🟡海運
受杜蘇芮颱風影響，今日共有17航線，計127航次停航
基隆–馬祖：全部停航（2航次）
台北–馬祖：全部停航（1航次）
馬祖福澳–福州琅岐：全部停航（2航次）
北竿白沙–福州黃岐：全部停航（2航次）
南竿–莒光：部分停航（開航4航次、停航2航次）
南竿–北竿：部分停航（開航20航次、停航2航次）
南竿–東引：全部停航（1航次）
金門–五通：全部停航（12航次）
水頭–九宮：下午停航（4航次）
高雄–馬公：全部停航（1航次）
布袋–馬公：全部停航（6航次）
將軍–東吉：全部停航（2航次）
東港–小琉球：全部停航（50航次）
鹽埔–小琉球：全部停航（14航次）
富岡–綠島：全部停航（12航次）
富岡–蘭嶼：全部停航（8航次）
後壁湖–蘭嶼：全部停航（6航次）
航港局呼籲，民眾颱風期間不要前往離島旅遊，以免因船班停航而須滯留離島。
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