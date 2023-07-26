MLB／張育成連4戰敲安打！跑出生涯第4盜 助紅襪7:1大勝勇士
美國職棒大聯盟(MLB)波士頓紅襪隊今（26）日在主場迎戰亞特蘭大勇士隊，此役台灣旅美好手張育成打9棒，鎮守游擊大關，他先在4局下跑出生涯第4次盜壘成功，接著於5局下揮出安打，帶有1分打點，連續4場擊出安打，幫助紅襪以7:1擊敗來訪的勇士。
記者路皓惟/綜合報導
此戰對決勇士強投Charlie Morton，張育成在2局下首打席擊出中外野飛球被接殺，4局下第二打席張育成保送上壘後，發動盜壘站上二壘，並趁對方捕手Sean Murphy傳球失誤，一口氣衝上三壘，接著紅襪Jarren Duran適時安打，送張育成回壘得分。
值得一提的是，今日張育成跑出本季的第3盜，也是大聯盟生涯的第4次盜壘成功，追平胡金龍生涯4盜紀錄，本季有望刷新大聯盟台將最多盜壘紀錄。
5局下紅襪攻佔一、二壘，張育成第三打席敲出帶有1分打點的安打，幫助紅襪再下一城，他在過去20場貢獻了17分打點，8局下紅襪日籍強打吉田正尚轟出兩分砲，持續擴大領先，也為本場比賽奠定勝基。
張育成在擺脫連10打數無安打小低潮之後，打擊近況有所回溫，連續4場擊出安打，並且貢獻5分打點，還有1次盜壘成功和得分，賽後打擊三圍上升至.177/.226/.392。