秦剛遭免職！白俄羅斯前外交官回憶共事時光　稱過程十分「魔幻」

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斯倫金指出，中國外交部禮賓司雇用了數百名外交官，簡直是是一台「龐大機器」；相反之下，白俄羅斯整個禮賓部門僅11人，「而這也是為什麼像我這樣年輕的外交官，有機會和秦剛等中國高級官員一起工作的原因。」
斯倫金表示，在習近平訪問明斯克的幾個月之前，準備工作就已經該開始進行，中國外交官幾乎每天堅持來到白俄外交部，多次討論禮賓流程，然而每次討論的事情完全是一樣的。他進一步解釋，雙方會在深夜敲定一些細微的歧見，但到了隔天，中國外交官又會上門要求會面，討論一樣的事情，就這樣日復一日下去。
斯倫金指出，其實可以省下更多時間，但當中國外交官不喜歡某件事情安排，就會打電話回北京，隨後北京再致電給白俄羅斯政府。而中國領導層的任何突發奇想，都會立即成為新的安排。在中國的壓力和投資的誘惑之下，明斯克作出許多讓步，包括將習近平此次訪問稱為「國是訪問」。
除此之外，斯倫金也提到，當時習近平第一天的行程結束的很晚，而他第二天打算參訪白俄的二戰博物館，因此秦剛決定在凌晨2點時，前往博物館到現場檢查，確認一切準備就緒。白俄羅斯外交官也只好叫醒博物館副館長，並且請副館長安排流程。
斯倫金回憶當時的場面可說是十分「魔幻」。當時秦剛一邊走上博物館樓梯，一邊數著台階，並問道「什麼時候會奏樂？習近平此時會踩在哪一階？是這一階嗎？還是那一階？你確定？」斯倫金表示，當時已經凌晨3點，他只確定自己「想睡覺」，就隨便只了一個台階，可想而知，當天儀隊奏樂的時刻，習近平所處的地方，根本不是他指的那一層階梯。
斯倫金表示，隔天他與秦剛在飯店吃早餐時，秦剛流利的英文以及其下屬畏懼上司的程度十分驚訝。另外秦剛還有一件事情，讓斯倫金印象深刻，就是秦剛吃湯麵的時候，「非常非常非常地大聲」，斯倫基甚至還補充稱，他並沒有誇張論述這件事。
斯倫金最後提到，當習近平結束訪問行程、返回北京後，他找到一名秦剛的下屬，並詢問這幾個月以來，不斷重複的準備工作到底有甚麼意義，對方「在這幾個月來首次對我坦誠」，表示「在北京，有上百人排在我後面盯著我的位置，所以就算我不做這些，也有人會做。」
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