杜蘇芮颱風撲台！教挑「居家備用電」防臨時停電：可充35台iPhone

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🟡儲能行動電源挑選建議
📍確定電池容量（Wh）
目前市面上的萬元以上儲能電池，有 600Wh、1000Wh等。建議把計畫充電的電子設備列出，並以理論值計算可供電的時間，例如筆電約 50Wh 電池容量，而 600Wh 的儲能行動電源就可提供約 10 次以上的充電，再視使用習慣例如戶外、工作、商用，以及預算挑選。
📍計算輸出功率（W）/ 充電埠
看需要充電或啟動的電子設備，約需要多少輸出功率，以及儲能行動電源可提供的輸出埠有哪些？（AC、Type-C、車充等）例如常見電器如iPhone（5W）、筆電（60W）、車載冰箱（60W）、電風扇（30W）、投影機（100~200W）、奶瓶消毒鍋（600W）等啟動使用。不同的充電埠，也有輸出功率限制。像 PHILIPS 600W 儲能行動電源就可從螢幕顯示查看目前使用電器輸出功率，與儲能行動電源剩餘可使用時間。
📍考慮移動方便性
一般來說，容量越大重量越重、體積越大、價格越高，而一般 1000W 大概會落在 12 公斤以上。600W 體積、重量和價格都算是最適合成為居家備用電池。
📍是否具備快充
輸入也須標明需要多少時間可為設備充飽電力，以及可用哪些方式為設備供電，常見為市電、Type-C、車載充電器、太陽能板等，也可查看輸入的瓦數以及需求多久可為儲能行動電源充飽。
📍附加功能
例如少見的 UPS 不斷電功能，一般狀態下可一邊插入市電、一邊插在電器上，儲能行動電源會以市電供電，當遇到停電時，會快速切換為儲能行動電源供電，避免電器忽然斷電損壞。又或者是像有 LED 照明功能，可在戶外漆黑的環境下使用。
📍安全性
安全性上台灣具有BSMI認證，市面上充斥許多水貨，無法提供安全上的保障，認明國際品牌在產品出廠均有更多的安檢程序。另外，售後服務保固等也是品牌能提供保障重要的一環。
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