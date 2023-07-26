杜蘇芮颱風「海陸警齊發」！週三上午暴風圈觸陸　劇烈雨彈轟2天

杜蘇芮颱風撲台！教挑「居家備用電」防臨時停電：可充35台iPhone

▲颱風季來襲，民眾除了準備糧食，「精神糧食」手機的充電用品也不能忘，家電達人教挑「儲能行動電源」6原則。（圖／雙全國際提供）
▲颱風季來襲，民眾除了準備糧食，「精神糧食」手機的充電用品也不能忘，家電達人教挑「儲能行動電源」6原則。（圖／雙全國際提供）

記者周淑萍/綜合報導

杜蘇芮颱風擾台，能不能放颱風假還沒定案，不過颱風季的防颱備品可以先準備好。民眾大多會準備乾糧等生活物資，在科技時代，各種3C產品、小家電都需要插電才能用，該如何選擇移動設備電力，雙全國際產品經理徐正翰分享掌握挑選的6原則。

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家裡只有準備小型的行動電源的話，可能無法應付突如其來的斷電，需要升級到「儲能行動電源」，簡單說就是更大顆的行動電源，能提供更大的電池容量、啟動更高功率的電器設備，並且具備相比一般行動電源更多額外的功能。主流儲能行動電源包含多埠同時輸出充電、螢幕顯示等，而以 PHILIPS 600W 儲能行動電源為例，還有UPS不斷電系統、可雙埠快充輸入，和 LED 三段式照明應急照明，可應付外出，居家也可應付臨時停電使用。

🟡儲能行動電源挑選建議

📍確定電池容量（Wh）
目前市面上的萬元以上儲能電池，有 600Wh、1000Wh等。建議把計畫充電的電子設備列出，並以理論值計算可供電的時間，例如筆電約 50Wh 電池容量，而 600Wh 的儲能行動電源就可提供約 10 次以上的充電，再視使用習慣例如戶外、工作、商用，以及預算挑選。

📍計算輸出功率（W）/ 充電埠
看需要充電或啟動的電子設備，約需要多少輸出功率，以及儲能行動電源可提供的輸出埠有哪些？（AC、Type-C、車充等）例如常見電器如iPhone（5W）、筆電（60W）、車載冰箱（60W）、電風扇（30W）、投影機（100~200W）、奶瓶消毒鍋（600W）等啟動使用。不同的充電埠，也有輸出功率限制。像 PHILIPS 600W 儲能行動電源就可從螢幕顯示查看目前使用電器輸出功率，與儲能行動電源剩餘可使用時間。

▲居家備用電。（圖／雙全國際提供）
▲市售的儲能行動電源，配置UPS不斷電系統、可雙埠快充輸入，和 LED 三段式照明應急照明，可應付臨時停電使用。（圖／雙全國際提供）
📍考慮移動方便性
一般來說，容量越大重量越重、體積越大、價格越高，而一般 1000W 大概會落在 12 公斤以上。600W 體積、重量和價格都算是最適合成為居家備用電池。

📍是否具備快充
輸入也須標明需要多少時間可為設備充飽電力，以及可用哪些方式為設備供電，常見為市電、Type-C、車載充電器、太陽能板等，也可查看輸入的瓦數以及需求多久可為儲能行動電源充飽。

📍附加功能
例如少見的 UPS 不斷電功能，一般狀態下可一邊插入市電、一邊插在電器上，儲能行動電源會以市電供電，當遇到停電時，會快速切換為儲能行動電源供電，避免電器忽然斷電損壞。又或者是像有 LED 照明功能，可在戶外漆黑的環境下使用。

📍安全性
安全性上台灣具有BSMI認證，市面上充斥許多水貨，無法提供安全上的保障，認明國際品牌在產品出廠均有更多的安檢程序。另外，售後服務保固等也是品牌能提供保障重要的一環。

▲居家備用電。（圖／雙全國際提供）
▲選購時還需要評估，自身需要充電或啟動的電子設備，需要多少輸出功率。（圖／雙全國際提供）

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