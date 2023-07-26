金溥聰批戴瑋姍事後像老鼠 侯友宜：真相大白後要展現態度道歉
針對競選辦公室執行長金溥聰批評民進黨總統參選人賴清德競辦發言人、新北市議員戴瑋姍在私幼餵藥案獲不起訴處分後像老鼠一樣躲起來，國民黨2024總統參選人、新北市長侯友宜今（26）日在市政會議後受訪說到，真相大白後政治人物要展現態度道歉，不要像老鼠一樣，跑得無影無蹤，強調這是事實。
記者吳嘉億／新北報導
侯友宜表示，民進黨面對幼兒園事件發生以後，從吃案、餵毒到餵藥，最後真相大白其實就是一個烏龍案；直言事情出來以後，因為已經造成親師關係也造成社會的撕裂，要把它彌補。
侯友宜說到，每一個政治人物曾經做過的事、說過的所有語言，尤其很多是抹黑造謠，當真相大白後，要展現態度，對老師、對這事件所傷害的人要說一聲道歉，「你連道歉都不說，那不是一個負責任的政治人物」，難怪金溥聰說真相大白以後，大家好像老鼠一樣，跑得無影無蹤，這也是事實。
金溥聰昨日接受媒體專訪時提到，餵藥案影響相當大，但地檢署最後都不起訴，事實證明一切，賴清德至今還沒有為造謠道歉，競辦發言人戴瑋姍也躲起來，說到「一個漂漂亮亮的女生，罵人的時候理直氣壯，一發生事情就躲得跟老鼠一樣」，大街打人，小巷都不道歉的。