內幕／馬王政爭是導火線！羅智強屢犯大忌惹怒金溥聰　兩人已決裂

我是廣告 請繼續往下閱讀
不過就在金溥聰駐美期間，2013年9月，馬英九親自在總統府開記者會，嚴厲譴責當時的立法院長王金平關說，說這是「恥辱的一天」，還說「如果這不是關說，那什麼才是關說？」擔任副祕的羅智強也力挺馬英九，強硬抨擊王金平。這次的「馬王政爭」，引發政局一連串動盪，接下來還有2014年太陽花學運，最後讓國民黨在2016年交出政權。當時人在美國的金溥聰，就對極力主戰的羅智強相當不滿，認為羅智強沒有盡到幕僚責任，讓馬英九親上火線，承受輿論壓力。
2018年九合一大選，民進黨執政後2年多，民調探底，國民黨局勢大好，當時金溥聰希望羅智強能去艱困選區，幫國民黨開疆闢土，但羅智強希望留在台北選議員，金溥聰則提出條件，若羅要在台北選議員，就不要選2020年立委，但羅也拒絕，兩人會談最後不歡而散，幾乎撕破臉。
但最讓金溥聰無法接受的是，羅智強後來雖有意到高雄、桃園參選市長，也曾一度考慮在桃園參選立委，展現擴張版圖的決心，但羅智強在桃園募款的政治獻金，曾遭質疑帳目不清。知情人士說，這對一向有政治潔癖金溥聰來說，根本就是大忌，且最後羅智強還是回到大安區參選立委，可想而知金溥聰會有多憤怒。
知情人士說，這也是為什麼金溥聰昨天會嚴厲批評羅智強，只待在舒適區，而以金的資歷與輩分，羅智強想解釋，但金溥聰並不見得願意理會，羅智強也只能在臉書留言，「對於金溥聰執行長的批評，概括承受，虛心反省」。