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內幕／馬王政爭是導火線！羅智強屢犯大忌惹怒金溥聰　兩人已決裂

▲ 金溥聰（右）擔任侯友宜競辦執行長，對於倡導政黨輪替大聯盟的羅智強很不滿。（圖／記者葉政勳攝 , 2023.06.28）
▲ 金溥聰（右）擔任侯友宜競辦執行長，對於倡導政黨輪替大聯盟的羅智強很不滿。（圖／記者葉政勳攝 , 2023.06.28）

記者何哲欣／台北報導

國民黨總統參選人侯友宜競辦執行長金溥聰不滿前台北市議員、國民黨台北市大安區立委參選人羅智強提「政黨輪替大聯盟」，批羅在「安全地區」搞把戲，讓人看不起。金溥聰與羅智強都曾是前總統馬英九團隊成員，金在馬團隊內被尊稱「金老師」，現在卻嚴詞批評有師生情誼的羅智強，知情人士說，兩人在2013年馬王政爭時就因意見不同出現裂痕，但後來羅智強要參選民代，也不願到艱困選區，金羅兩人約5年前，早就形同陌路。

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金溥聰一直是馬英九的重要幕僚，協助馬英九打贏2008年總統大選，當時羅智強則是馬英九團隊的發言人。馬英九當選總統後，羅智強在2010年擔任總統府發言人，2012年接任總統府副秘書長；金溥聰則是先在2009年擔任國民黨秘書長，掌理黨務，2012年在馬英九連任後，赴美擔任駐美代表。

不過就在金溥聰駐美期間，2013年9月，馬英九親自在總統府開記者會，嚴厲譴責當時的立法院長王金平關說，說這是「恥辱的一天」，還說「如果這不是關說，那什麼才是關說？」擔任副祕的羅智強也力挺馬英九，強硬抨擊王金平。這次的「馬王政爭」，引發政局一連串動盪，接下來還有2014年太陽花學運，最後讓國民黨在2016年交出政權。當時人在美國的金溥聰，就對極力主戰的羅智強相當不滿，認為羅智強沒有盡到幕僚責任，讓馬英九親上火線，承受輿論壓力。

2018年九合一大選，民進黨執政後2年多，民調探底，國民黨局勢大好，當時金溥聰希望羅智強能去艱困選區，幫國民黨開疆闢土，但羅智強希望留在台北選議員，金溥聰則提出條件，若羅要在台北選議員，就不要選2020年立委，但羅也拒絕，兩人會談最後不歡而散，幾乎撕破臉。

但最讓金溥聰無法接受的是，羅智強後來雖有意到高雄、桃園參選市長，也曾一度考慮在桃園參選立委，展現擴張版圖的決心，但羅智強在桃園募款的政治獻金，曾遭質疑帳目不清。知情人士說，這對一向有政治潔癖金溥聰來說，根本就是大忌，且最後羅智強還是回到大安區參選立委，可想而知金溥聰會有多憤怒。

知情人士說，這也是為什麼金溥聰昨天會嚴厲批評羅智強，只待在舒適區，而以金的資歷與輩分，羅智強想解釋，但金溥聰並不見得願意理會，羅智強也只能在臉書留言，「對於金溥聰執行長的批評，概括承受，虛心反省」。

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