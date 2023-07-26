杜蘇芮颱風「海陸警齊發」！週三上午暴風圈觸陸　劇烈雨彈轟2天

全民防颱作戰！全聯菜架掃光　怕菜價漲買「6蔬果」：不貴又久放

▲杜蘇芮颱風來勢洶洶，全聯綠色蔬菜被搶購一空，建議民眾可以改買根莖類、高麗菜，不僅較為耐放，且根莖類價格也相對平穩。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲杜蘇芮颱風來勢洶洶，全聯綠色蔬菜被搶購一空，建議民眾可以改買根莖類、高麗菜，不僅較為耐放，且根莖類價格也相對平穩。（圖／記者鍾怡婷攝）

記者鍾怡婷/綜合報導

杜蘇芮颱風強勢來襲，受到雨量、民眾防颱預期心理的影響，導致菜價創下半年新高。《NOWnews今日新聞》記者實際走訪攤商，菜攤業者表示，確實受到颱風影響導致菜價飆升，尤其是綠色蔬菜缺貨嚴重，像是正當季的空心菜，早早就已經缺貨，建議民眾可以改買根莖類、高麗菜，不僅較為耐放，且根莖類價格也相對平穩。營養師蔡宜庭也分享6大重點，幫助民眾颱風天準備食材不買貴。

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《NOWnews今日新聞》昨（25）日晚間走訪全聯賣場，發現貨架上的綠菜蔬菜已經搶購一空，26日一早貨架仍是空蕩蕩，店員也熱心表示，近期蔬菜比較缺導致供貨不穩，今（26）日還沒有到貨綠色蔬菜，並且不知道何時才能夠上架補貨。全聯則表示：「隨著杜蘇芮颱風來襲，許多民眾提前囤貨，採購需求大增，賣場這一兩天銷售量對比上周成長約1倍，今明（26日、27日）兩天門市整體蔬果備貨量比平日增加1倍，備貨充足，也設有防颱專區，方便民眾備齊物資。」

▲颱風天買菜
▲攤商直言受到颱風影響，綠色蔬菜確實有缺貨的狀況發生，尤其像7月當季、產量足的空心菜，從25日就被搶購一空缺貨。（圖／記者鍾怡婷攝）
景美市場蔬菜攤商表示，「受到颱風影響，綠色蔬菜確實有缺貨的狀況發生，尤其像7月當季、產量足的空心菜，從25日就被搶購一空缺貨，且昨（26）日梨山高麗菜每台斤賣50元，今天每台斤就要賣70元了」。他也直言，「不知道菜價會漲到何時，要看颱風後續走向，如果颱風重創南部地區，恐怕蔬菜價格還會繼續上升」；另一位攤商則表示，綠色蔬菜缺貨狀況嚴重，其實也不建議大家瘋囤貨，就算放冰箱也很容易爛掉，建議選擇耐放的高麗菜或根莖類，價格波動也較低。

在第二蔬果菜批發市場的攤商翁先生則認為，目前菜價已經算是高峰，不過其實與颱風沒有太大關係，而是因為南部連日下雨又出大太陽，從產地運到台北後就有水傷爛掉，颱風影響菜價預期要到下周以後才會有比較明顯變化，目前也還無法評估受影響程度。

根據北農統計，昨（25）日蔬菜交易量1544公噸，水果950公噸、較上次交易日（23日）多258公噸、247噸；平均批發價，蔬菜每公斤45.4元，較上個交易日大漲4.3元，漲幅超過1成，創下近半年來的新高。

▲颱風來之後，價格可能也要幾天才會趨於平穩，營養師給出防颱準備食材的六大重點。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲颱風來之後，價格可能也要幾天才會趨於平穩，營養師蔡宜庭給出防颱準備食材的六大重點。（圖／記者鍾怡婷攝）
面對接下來7至9月都是颱風旺季，蔡宜庭營養師也給出不受颱風影響的選擇食材六大重點：

1、根莖類食材：通常可以保存比較久，價格相對平穩不受颱風天影響。這類食材有：胡蘿蔔、南瓜、地瓜、馬鈴薯、洋蔥、山藥、芋頭等。其中胡蘿蔔、洋蔥是蔬菜類的食材，而南瓜、地瓜、馬鈴薯、山藥、芋頭則是全榖雜糧類食物！

2、芽菜類食材：黃豆芽、綠豆芽、苜蓿芽種植方式較不容易受颱風或風雨影響，也是很棒的蔬菜選擇。

3、瓜類食材：夏天是瓜類蔬果的產季，跟葉菜類相比，價格相對會比較便宜一些。不過，颱風來襲前後，瓜果類也還是會有些漲幅，建議可以提前先購買！這類食材有：大黃瓜、絲瓜、瓠瓜、小黃瓜等。

4、菇類和木耳：菇類、黑木耳、白木耳屬於室內栽植，價格比較不會受到颱風影響！

5、冷凍蔬菜：很多人會認為蔬菜就是要吃新鮮的，但其實經過殺菁和急速冷凍的冷凍蔬菜，同樣可以保留營養，常見的冷凍蔬菜包含：冷凍青花菜、冷凍秋葵、冷凍四季豆、冷凍玉米筍、冷凍菠菜等。

6、乾貨：紫菜、海帶芽、乾香菇、乾木耳等乾貨蔬菜，耐放、貯存的時間長！可以用海帶芽做涼拌料理，紫菜、海帶芽可以煮湯，但要注意有些乾貨類食材鈉含量較高，例如：菜脯。

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