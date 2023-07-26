新興AI職缺夯 「大數據專家、AI詠唱師」上班族最感興趣
繼ChatGPT問世以來，AI相關產業與供應鏈掀起熱潮，職場上AI應用相關職缺也越來越多，近日Dcard上就有網友擔心「AI現在這麼夯，工作是不是越來越難找？」因為很多職業開始與AI工具連結，像是資料分析、工程師、網頁設計、平面設計等，擔心工作機會越來越少。對此，人力銀行表示，儘管AI的應用取代部分職務，但也出現不少新興職缺，光是今年Q1到Q2工作機會數就成4.48%，其中上班族心目中最感興趣的職缺是「大數據專家」，佔了34.5%。
記者彭夢竺／台北報導
生成式AI的出現產生許多新興的職缺，1111人力銀行調查發現，上班族心目中最感興趣的職缺依序為大數據專家34.5%、網路輿情分析30.1%、虛擬實境設計師28.6%、AI詠唱師/溝通師27.2%，以及遙控無人機駕駛26.4%。
人力銀行表示，儘管AI的應用取代部分職務，但也出現不少新興職缺，目前資料庫顯示，AI相關職缺成長快速，單從今年Q1到Q2，工作機會數就從39,180個成長到40,935個，成長幅度4.48%，在求職端的熱度也穩定上升，瀏覽成長率3.79%。
人力銀行分析，生成式AI如同雙翼，為企業開啟新的想像，從製造端生產流程的優化、企業經營行政流程的提升，到產品的創新設計、行銷，甚至客戶維護的都可以藉由AI的應用帶來更高效率的流程。
只不過，AI的發展並非完全取代人類工作，許多職位仍然需要人類的創造力、情感智慧和人際交往能力，應當藉由人機協作的新模式，善用生成式AI來提高工作效率、創造價值與改善客戶體驗，重要的是培養和發展人與機器共存的能力，以適應未來工作環境的變化。