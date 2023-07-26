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廣末涼子恢單逛街爽按摩！前夫沒拿贍養費　更氣小王沒道歉

▲廣末涼子23日宣布離婚，老公Candle June聲稱沒有拿贍養費。 （圖／翻攝自廣末涼子IG）
▲廣末涼子23日宣布離婚，老公Candle June聲稱沒有拿贍養費。 （圖／翻攝自廣末涼子IG）

記者江芷稜/綜合報導

日本43歲女星廣末涼子出軌米其林廚師鳥羽周作，23日宣布與老公Candle JUNE（廣末順）離婚，恢單後她心情不錯，竟帶著媽媽一起逛街、按摩，生活非常愜意，反倒是藝術家前夫淨身出戶，沒拿到一毛贍養費，更氣的是第三者至今沒向他道歉。

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▲廣末涼子到了離婚審判時，才得知Candle June也有外遇，她正在調查丈夫外遇的相關資訊，但要取得過去戀情的證據相當困難。（圖／官方flamme_official_film IG）
▲廣末涼子離婚後被拍到開心逛街的畫面。（圖／官方flamme_official_film IG）
廣末涼子上個月被抓包出軌、情書外流，Candle JUNE自己召開記者會吐露被戴綠帽的心情，意外的是他與廣末的13年婚姻原來是入贅冠妻姓，岳母不但沒指責廣末，反而追問他何時離婚，連兩個兒子都站在母親那邊，表態想保護廣末涼子，和她一起過生活，小女兒面臨家庭分裂則哭到不行。

▲廣末涼子老公Candle JUNE開記者會護妻子。（圖／ANNnewsCH YouTube）
▲廣末涼子老公Candle JUNE開記者會還稱讚妻子照顧家庭。（圖／ANNnewsCH YouTube）
據《週刊女性》報導，脫離13年婚姻的廣末涼子形象重創，廣告代言也受到影響，但她似乎不以為意，心情非常不錯，被偷拍到跟媽媽外出逛街、按摩，還拿著飲料開心聊天，似乎沒有太多悔意。

▲鳥羽周作經營的餐廳「sio」至今仍是座無虛席的狀態，天天客滿，貌似並未受到主廚不倫戀形象影響。（圖／翻攝鳥羽周作推特）
▲鳥羽周作未因不倫戀向廣末涼子老公道歉。（圖／翻攝鳥羽周作推特）
Candle JUNE則被外界揣測拿了大筆贍養費，願意給廣末涼子自由，他不堪外界誤會，主動發聲明表示為了不讓子女陷於痛苦，一切以小孩為優先，除了探視權之外，全面接受女方提出的離婚條件，並未要求贍養費，也未向鳥羽周作求償，更讓他心寒的是，鳥羽周作至今沒有向他道歉。

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