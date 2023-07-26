▲ Max Verstappen 為 Red Bull 創 12 連勝，打破 F1 歷史跨季連勝紀錄

我是廣告 請繼續往下閱讀
另一位 Red Bull 車手 Sergio Pérez 在英國銀石車道取得第 6 名後，在匈牙利大獎賽的賽事上回歸頒獎台，車手總成績仍位居第二，將自己的賽季重新拉回正軌。他指出最初使用硬輪胎相當棘手，尤其是在第一圈，但最終結果不錯，輪胎在長時間內表現良好，之後換上中性輪胎後得以保持水準之上的表現。
締造歷史的 Max Verstappen 表示，「起步對我來說是很重要的，讓我能更好控制我的輪胎，延長他們在賽道上的運轉壽命。我覺得今天賽車的狀態非常良好，即使溫度升高也能繼續保持正確的平衡。我覺得人們可能忘了能連勝 12 場比賽是非常不容易的，但我期許我們不會就此止步。我們會持續進步，我也會繼續挑戰自己！」提到被意外打破的獎盃，Verstappen 則笑說「今天是很完美的日子，好吧，算是接近完美。我想我會要求 McLaren 賠償我新的獎盃！因為 Lando 說是我的問題，晚點來看影片回放，看到底是誰破壞了它。」
以第三名完賽的 Sergio Pérez 也說：「能夠重回領獎台真是太棒了！今天的比賽在身心上都具有挑戰性，而我必須更專注在輪胎表現上。天氣熱到我完賽直接掉了三公斤。今天能在高壓下繳出好的成績單，是很值得自豪的，希望接下來能繼續維持這樣的表現！能跟車隊一同締造 12 場連續勝場的紀錄真的令人感到驕傲，非常慶幸自己是其中的一份子！」
Red Bull 車隊負責人 Christian Horner 表示，「我小時候看著 Ayrton Senna 和 Alain Prost 為 McLaren-Honda 車隊取得了 11 連勝，便明白這是很不可思議的成就，而現在我們竟然能超越了紀錄！這是歷史性的時刻，對我們來說意義非凡，也絕對不會將這一切視為理所當然。Sergio Pérez 今天的表現展示他真正的實力，為他的下一場賽事取得信心；Max Verstappen 再次展現驚人表現，彷彿與車子融為一體，我們正在見證一位賽車手步向巔峰。」
Red Bull 另一支 Scuderia AlphaTauri 車隊的車手 Daniel Ricciardo 則是在本季首度登場，最終以第 13 名的成績完賽，隊友 Yuki Tsunoda 則以第 15 名完成比賽。下一場 F1 比利時大獎賽，即將在 7 月 30 日週日台灣時間下午 9 點登場。