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固特異限時優惠活動 全系列輪胎送時尚保冷袋 選購 ACT 加贈鑄鐵鍋

▲ 固特異限時優惠活動 全系列輪胎送時尚保冷袋 選購 ACT 加贈鑄鐵鍋
▲ 固特異限時優惠活動 全系列輪胎送時尚保冷袋 選購 ACT 加贈鑄鐵鍋

2GameSome - 有車賞

即日起至 9/20 止，凡購買四條固特異轎車胎或休旅車胎(不含小貨車胎)，即可獲得「時尚大容量保溫保冷兩用隨行袋」一只。夏日出門在外，無論是出去戶外活動或是從超市採買，大容量的保冷袋，讓您時尚的前往戶外活動或是超市進行採買，一次備齊所有冰品，功能性及美觀性兼具。

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選購 Assurance ComfortTred 還可加贈康寧鑄鐵琺瑯鍋! 即日起至 2023年11/30 止，凡於指定店點一次購買四輪 Assurance ComfortTred (ACT)，於台灣固特異官方 Line 完成登錄及照片上傳，經審核通過後可獲贈美國康寧 20cm 琺瑯鑄鐵鍋一只，意即在 9/20 前購買 ACT 輪胎一組，不但可獲得一個時尚大容量保溫保冷兩用隨行袋，完成購買資訊上傳通過審核，還可獲贈一個康寧鑄鐵鍋郵寄送達!

ACT 所採用的音震抵銷科技(ANX™ Technology)，提供駕駛更安靜的駕駛體驗。除了終極的舒適安靜駕乘體驗，就濕地抓地力以及煞停距離的性能而言，ACT能從輪胎使用期間的第一英里到最後一英里都保障乘客的安全。新一代胎面化合物中含有大量的矽膠與合成樹脂可提供額外的牽引力，來增加接地面積與排水功能。產品簡介請參考台灣固特異官網ACT介紹

購買公司貨還可享有體貼周到的售後服務，台灣固特異提供購買公司貨即可享六年品質保固或安心五顧。台灣固特異領先業界的安心五顧內容包含1年路損安心保固、90 天滿意體驗保固、1 年免費道路救援、採含全胎補償的 6 年產品品質保固、24 小時客服中心等超值保固項目，更多詳細內容請參考台灣固特異官網安心五顧介紹

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