▲ 固特異限時優惠活動 全系列輪胎送時尚保冷袋 選購 ACT 加贈鑄鐵鍋

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ACT 所採用的音震抵銷科技(ANX™ Technology)，提供駕駛更安靜的駕駛體驗。除了終極的舒適安靜駕乘體驗，就濕地抓地力以及煞停距離的性能而言，ACT能從輪胎使用期間的第一英里到最後一英里都保障乘客的安全。新一代胎面化合物中含有大量的矽膠與合成樹脂可提供額外的牽引力，來增加接地面積與排水功能。產品簡介請參考台灣固特異官網ACT介紹。
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