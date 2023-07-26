中颱杜蘇芮襲擊台灣 LUXGEN 提供免費道路救援與車輛維修專屬優惠
針對中颱杜蘇芮來襲，LUXGEN 呼籲民眾，天雨行駛視線不佳，務必保持車距以策安全；遇積水路面，需減速慢行小心駕駛，避免造成車輛偏移發生意外。LUXGEN 隨時提供車主無後顧之憂的關懷與悉心服務，若顧客需要諮詢協助或遭遇愛車受困，將提供免費道路救援服務，請洽 LUXGEN 24 小時客服專線：0800-588-088。
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LUXGEN 提醒車主們，若愛車受到淹水波及，在積水未退時切莫冒險外出移車，應待水勢退去後再檢查受災狀況，若車輛遭受泡水或外力損害，切莫自行處理或發動車輛，應研判泡水或積水狀況進行應變，且為避免車輛損害持續擴大，應立即拖回原廠進行專業檢查維修。凡受到天災影響的 LUXGEN 車主，只要回原廠進行維修，除免費提供拖吊服務外，愛車零件及工資皆可享有8折優惠，貼心協助車主減輕車輛維修上的負擔。
LUXGEN 在此提供泡水高度不同之車輛處理方法，做為車主們判斷車況之參考：
積水高度低於儀表板下、泡水高度淹沒車頂：在此情況之下，切勿發動引擎，以避免引擎進水受損，立即報請原廠拖吊將愛車拖離淹水區並回廠進行檢修。若欲瞭解 LUXGEN 汽車生活館及服務廠據點，請至 LUXGEN 官網查詢。
- 泡水高度到輪胎四分之一：關閉冷氣，再啟動引擎慢速駛離淹水區，在行駛中輕踩煞車數次，使煞車系統回復正常作用。
- 泡水高度到輪胎中心線：盡可能以拖吊方式移動車輛，若要自行發動車輛，應先關閉冷氣，再啟動引擎慢速駛離積水區域，但仍應盡速至服務廠檢查。
- 泡水高度超高輪胎中心線：為避免因油品受污染或水積存在系統內而傷害車輛機件，即使積水已消退，仍應以拖吊方式回廠經過技師檢查後，再行發動引擎，以免致生車輛損害。