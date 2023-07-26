Travis Japan來台灣了！「芋圓女神」不怕杜蘇芮颱風 穿旗袍接機
日本傑尼斯去年推出新男團Travis Japan，出道不滿10個月的他們，受《2023漫畫博覽會》首度來台，成員宮近海斗、七五三掛龍也、松倉海斗、吉澤閑也、松田元太、川島如恵留、中村海人今（26）日無畏杜蘇芮颱風，中午抵達松山機場，見到現場400位粉絲迎接好心情難掩，他們連續比出不同的愛心手勢，讓攝影記者拍好拍滿。粉絲群中，也有歌迷穿旗袍高舉寫著「芋圓」的牌子盛裝出席，十分搶眼。
記者陳雅蘭/台北報導
Travis Japan創團於2012年，是日本傑尼斯旗下最新出道的團體，由宮近海斗、中村海人、七五三掛龍也、川島如惠留、吉澤閑也、松田元太、松倉海斗7名成員組成。他們曾為KinKi Kids、嵐、Hey! Say! JUMP、Kis-My-Ft2等前輩伴舞，並舉辦過數場大型演唱會，出道前就已身經百戰。2022年月他們以《JUST DANCE!》一曲正式在Capitol Records出道，也成為傑尼斯首個以全球同步數位發行歌曲形式出道的團體。
今不到11點，松山機場就擠滿台、日粉絲，有女歌迷甚至穿著旗袍迎接偶像，手上更舉著寫上「芋圓」的牌子，該粉絲就透露，川島如恵留日前跟昨（25）日直播時，數次透露來台後要品嚐芋圓，所以今天她就盛裝打扮來接機。
Travis Japan等待旅客離開後，一一步入接機大廳，看到大批媒體跟粉絲等待，成員親民揮手、點頭致意，川島如恵留就提議比愛心手勢，他們一連比了3種不同姿勢的愛心，讓記者捕捉畫面，粉絲也配合不暴衝，站原地喊出熱烈尖叫，現場秩序良好。
2023漫畫博覽會將在7月27日至31日於台北世貿一館舉辦，Travis Japan會出席7月27日的大會開幕典禮並擔任嘉賓，並於中午12點30分在A舞台舉辦的「ATC Special Stage」與粉絲相見歡。舞台活動限額200名，如欲參加見面會，要額外購買漫博門票入場，活動詳情可至ATC Taiwan臉書粉絲專頁查詢。