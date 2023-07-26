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氣壓變化也是偏頭痛發作誘因
對於夏季偏頭痛相對盛行的原因，陳韋達說，造成頭痛的根本原因眾多，但若就表面因素來說，冷氣房內與外部的溫差、食用冰品或直接吹冷風的冷刺激都是誘發頭痛的原因，另有研究發現，氣壓變化也是偏頭痛發作的誘發因子之一，因此許多民眾在颱風前也會因氣壓下降出現頭痛症狀。
陳韋達提到，只要環境變動較大，就容易誘發偏頭痛敏感族群的頭痛症狀，若保持大腦相對健康穩定，就比較不會受到一點點的天氣變化影響，因此鼓勵民眾多運動、維持正常生活作息，否則外在環境變化，加上壓力等其他變因，就更容易產生不適。
發作就直接吃藥不要忍痛
若民眾仍不幸出現偏頭痛，陳韋達提醒民眾不要刻意忍痛，一發作就直接吃藥，否則有些偏頭痛可以達到中重度疼痛，干擾工作、學習、生活，尤其是一痛起來就畏光、噁心、症狀明確的頭痛，更不要忍耐，應盡快用藥。
偏頭痛常用藥物方面，陳韋達說，一般小發作急性用藥包括普拿疼等乙醯胺酚藥物或非類固醇消炎藥，較嚴重的發作可以使用非類固醇消炎藥，或由醫師開立針對偏頭痛的專一性藥物，如翠普登類藥物、麥角胺類藥物，臨床有時會選擇其中一種，再加上非類固醇消炎藥併用，以應對較嚴重的偏頭痛症狀。
「123口訣」判斷是否需就醫
至於民眾判斷自己是否需要就醫，可參考「123口訣」，陳韋達解釋，「1」、「2」分別代表「每周頭痛一天或以上」與「一周使用止痛藥超過2天」，均建議至神經內科就醫的情境，「3」則是預防偏頭痛有3招，包括運動、舒壓和預防性藥物等。
陳韋達說解釋，高頻率的止痛藥物用藥行為可能導致止痛藥成癮，並讓頭痛發生頻率越來越頻繁，因此就醫採取預防性治療較佳，此時醫師可能開立一些穩定腦部狀況的藥物，如抗癲癇、抗憂鬱藥物，藉此預防偏頭痛的發生。
文／林志怡 圖／孫沛群
諮詢專家：台灣頭痛學會理事長陳韋達
參考資料：Circadian Features of Cluster Headache and Migraine: A Systematic Review, Meta-analysis, and Genetic Analysis
本文授權轉載自《Heho健康》，原文為： 偏頭痛好發季節到！颱風靠近也有影響，「兩大情況」快就醫