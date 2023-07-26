Joeman「比基尼對決」遭酸看膩了！他親上火線 討論過女性福利片
知名百萬YouTuber「Joeman」睽違多日再度推出「比基尼對決」，還邀來呆萌女神元元（吳婕安）、最正MC艾融擔任比基尼模特兒，身材炸好的兩大女神，立刻讓影片獲得滿滿的討論度。沒想到就有網友開玩笑表示「看膩了！」這讓Joeman忍不住透露，其實有他們有討論過專門給女生們的福利片。
記者詹鎰睿/綜合報導
Joeman在24日正式上架這則遊走黃標邊緣的「奢華比基尼對決平價比基尼」，雖然表面上給予男性粉絲滿滿的福利，但整部影片還是有詳細介紹不同風格的比基尼，還請來女性內衣專家拐拐幫忙解說。
有趣的是，由於畫面實在太香，影片片頭就特別警告，「注意旁人眼光」、「注意音量大小」、「注意家長距離」，並強調「15+本片不適合兒童觀看」，而在節目一開場，Joeman依舊戴上傳統的太陽眼鏡，讓自己好好專心主持節目。
沒想到影片釋出後，就有Dcard網友開玩笑表示，「希望下次有男生參加比基尼對決，女生穿的很香，但看膩了！」該言論立刻被製作人「痣作人」截圖，而Joeman也在IG限動上轉發，承認：「我們真的有在討論給女生看的福利片，但應該不會是比基尼對決，應該啦。」